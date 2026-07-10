Σενάριο εκλογών 27 Σεπτεμβρίου: τα χρονοδιαγράμματα και οι ενδείξεις προετοιμασίας

Ρεπορτάζ μεταδίδει ενδείξεις κυβερνητικής προετοιμασίας για εκλογές το φθινόπωρο και το όριο που θέτει η ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης.

Σημάδια κινητοποίησης πριν από πιθανή προκήρυξη

Νέα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες εντός του φθινοπώρου φέρνουν στο προσκήνιο εξελίξεις που αφορούν και τους κατοίκους της Κέρκυρας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο Live News, υπάρχει σειρά μέτρων και διαδικασιών που ερμηνεύονται ως «προετοιμασία» από πλευράς κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να αποτελεί ειλημμένη απόφαση του πρωθυπουργού.

Τι δείχνουν οι κινήσεις

Εγγραφές για επιστολική ψήφο : αναμένεται το άνοιγμα πλατφόρμας για όσους ψηφοφόρους επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.

: αναμένεται το άνοιγμα πλατφόρμας για όσους ψηφοφόρους επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Προμήθεια ειδικού χαρτιού : το υπουργείο Εσωτερικών προετοιμάζει την προμήθεια του ασφαλούς χαρτιού για τους σχετικούς φακέλους.

: το υπουργείο Εσωτερικών προετοιμάζει την προμήθεια του ασφαλούς χαρτιού για τους σχετικούς φακέλους. Επιτάχυνση νομοθετικών πρωτοβουλιών: αρκετά ανοικτά θέματα εμφανίζονται να κλείνουν ενταχτικά, γεγονός που εκλαμβάνεται ως βήμα προετοιμασίας.

Το κρίσιμο ορόσημο: η Συνταγματική Αναθεώρηση

Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε διάλυση της Βουλής θεωρείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή αναμένεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ενώ η δεύτερη προβλέπεται περίπου στις 25 ή 26 Αυγούστου. Από τη δεύτερη ψηφοφορία και μετά, ανοίγει θεσμικά το παράθυρο για προκήρυξη εκλογών.

Γιατί η 27η Σεπτεμβρίου αναφέρεται ως πιθανή ημερομηνία

Με βάση τα χρονικά περιθώρια που απαιτούνται για την οργάνωση της διαδικασίας της επιστολικής ψήφου και τις νόμιμες προθεσμίες από την προκήρυξη έως τη διεξαγωγή των εκλογών, η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 εμφανίζεται στο ρεπορτάζ ως ρεαλιστικό πρώτο ορόσημο. Πρόκειται για αξιολόγηση του χρονοδιαγράμματος και όχι επιβεβαιωμένη ημερομηνία.

Τοπικές επιπτώσεις για την Κέρκυρα

Για τους κατοίκους του νησιού, οι εξελίξεις σημαίνουν μεταξύ άλλων:

ανάγκη ενημέρωσης για την εγγραφή στην πλατφόρμα επιστολικής ψήφου, ειδικά για όσους διαμένουν εκτός περιφερειακής ενότητας ή στο εξωτερικό,

προετοιμασία των δημοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση αιτημάτων πολιτών,

ενδεχόμενη αύξηση τοπικών πολιτικών δραστηριοτήτων και προεκλογικών επισκέψεων στο νησί.

Στάδιο Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα Πρώτη ψηφοφορία για αναθεώρηση δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουλίου Δεύτερη ψηφοφορία για αναθεώρηση περίπου 25–26 Αυγούστου Προτεινόμενο εκλογικό ορόσημο 27 Σεπτεμβρίου 2026

Η πληροφόρηση του ρεπορτάζ βασίζεται σε στοιχεία που συνδέονται με κυβερνητικό σχεδιασμό και σημάδια προετοιμασίας και δεν ισοδυναμεί με επίσημη ανακοίνωση προκήρυξης εκλογών. Η απόφαση για τη διάλυση της Βουλής και τον ορισμό ημερομηνίας ανήκει αποκλειστικά στον πρωθυπουργό.