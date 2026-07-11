Σωματεία Δυτικής Αττικής κηρύσσουν απεργία στις 16 Ιουλίου μετά το εργοδοτικό δυστύχημα

Συγκέντρωση και πορεία στον Ασπρόπυργο, καταγγελίες για υποστελέχωση ελέγχων και κλιμάκωση κινητοποιήσεων με αιτήματα για μέτρα ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Κινητοποίηση στον Ασπρόπυργο και ανακοίνωση απεργίας

Μαζική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο με πρωτοβουλία των τοπικών σωματείων, Ομοσπονδιών και Συνδικάτων της περιοχής, ως αντίδραση στο πρόσφατο εργατικό γεγονός που συγκλόνισε την τοπική κοινότητα. Από την κινητοποίηση ανακοινώθηκε απεργία την Πέμπτη 16 Ιουλίου και δρομολογήθηκε κλιμάκωση των δράσεων με αίτημα μέτρα για την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας.

Στη συγκέντρωση τονίστηκε η διαχρονική έλλειψη ελέγχων στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας της περιοχής, που αποδίδεται στην υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών. Εκπρόσωποι των σωματείων ανέφεραν πως η πραγματικότητα στα εργασιακά περιβάλλοντα της Δυτικής Αττικής απέχει πολύ από την εικόνα που συχνά επιχειρείται να παρουσιαστεί από κράτος και εργοδότες.

«Είναι εργοδοτικά εγκλήματα»

Ομιλητές από την τοπική και κεντρική σκηνή έκαναν λόγο για συχνά τραύματα και περιστατικά που φτάνουν στα νοσοκομεία της περιοχής, αποτέλεσμα της χαλαρής εφαρμογής των κανόνων ασφάλειας και της έλλειψης επαρκών ελέγχων. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν με δηλώσεις και εκπρόσωποι κομμάτων και συνδικαλιστικών οργάνων, οι οποίοι εξήραν τη σημασία της κοινής δράσης για την προστασία των εργαζομένων.

Τοπικές επιπτώσεις και αιτήματα

Η ανακοίνωση της απεργίας δεν είναι αποκομμένη από την καθημερινότητα των δημοτών: η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργοστασίων, όπου οι εργαζόμενοι ζητούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας και τακτικούς, ουσιαστικούς ελέγχους. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων μπήκαν:

Άμεσοι και επαρκείς έλεγχοι στους χώρους εργασίας.

στους χώρους εργασίας. Μέτρα πρόληψης και βελτίωση υποδομών για την ασφάλεια των εργαζομένων.

και βελτίωση υποδομών για την ασφάλεια των εργαζομένων. Υποστήριξη των τραυματιών και έλεγχος της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας.

Η τοπική κοινότητα και οι φορείς καλούνται πλέον να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των κινητοποιήσεων, καθώς οι ενέργειες αυτές μπορεί να επηρεάσουν την εργασία και τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία της απεργίας.

Πρακτική πληροφορία

Οι διοργανωτές έχουν κοινοποιήσει την πρόθεση για πορεία στους δρόμους του Ασπροπύργου και καλούν σε συμμετοχή όσους εργαζόμενους και φορείς επιθυμούν να στηρίξουν τα αιτήματα. Η απεργία έχει προαναγγελθεί για την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ενώ οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις για να διασφαλίσουν τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια.

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Η τοπική κοινωνία παραμένει σε εγρήγορση για τις επόμενες κινήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς το ζήτημα της ασφάλειας στην εργασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την καθημερινότητα των εργαζομένων και των οικογενειών τους στην περιοχή.