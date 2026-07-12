Σωματεία Δυτικής Αττικής προαναγγέλλουν απεργία στις 16 Ιουλίου μετά την έκρηξη στον Ασπρόπυργο

Με συγκέντρωση και πορεία στον Ασπρόπυργο, εργατικά σωματεία και φορείς ζητούν μέτρα ασφάλειας και υγιεινής και καλούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με απεργία στις 16 Ιουλίου.

Κινητοποιήσεις στη σκιά της έκρηξης

Στον Ασπρόπυργο πραγματοποιήθηκε σήμερα μαζική συγκέντρωση εργατικών σωματείων, ομοσπονδιών και τοπικών φορέων της Δυτικής Αττικής, ως απάντηση στο πρόσφατο περιστατικό με την έκρηξη σε εργοστασιακό χώρο. Από την κινητοποίηση προέκυψε η απόφαση για κλιμάκωση των δράσεων και προκήρυξη απεργίας την Πέμπτη 16 Ιουλίου, με κύριο αίτημα την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας.

Η συγκέντρωση, που συγκέντρωσε εργαζομένους και φορείς της περιοχής, πέρασε σε πορεία στους δρόμους του Ασπροπύργου, συνοδεύοντας τα αιτήματα για αυστηρούς ελέγχους, υποχρεωτικά μέτρα ασφάλειας και ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας. Οι διοργανωτές τόνισαν την ανάγκη να τεθεί η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων πάνω από το κόστος για τις επιχειρήσεις.

«Είναι εργοδοτικά εγκλήματα»

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και εκπρόσωποι πολιτικών οργανώσεων: παρόντες ήταν ο Γιώργος Τάτσης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και ο βουλευτής Χρήστος Τσοκάνης. Οι ομιλίες επικεντρώθηκαν στην ανάγκη λογοδοσίας των επιχειρήσεων και στην άμεση εφαρμογή μέτρων που θα αποτρέψουν επαναλήψεις τέτοιων περιστατικών.

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Άμεσους και ανεξάρτητους ελέγχους στους χώρους εργασίας.

Υποχρεωτικά πρωτόκολλα ασφάλειας και επαρκή μέσα ατομικής προστασίας.

Ποινικές και διοικητικές ευθύνες για περιπτώσεις παραβιάσεων που οδηγούν σε θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι διοργανωτές προειδοποίησαν ότι, αν δεν υπάρξει απάντηση από τους αρμόδιους και οι απαιτούμενοι έλεγχοι, οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν με νέες πρωτοβουλίες. Η απεργιακή ανακοίνωση για τις 16 Ιουλίου απευθύνεται κυρίως σε εργοστάσια και βιομηχανικές μονάδες της περιοχής, όπου οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν υποβάθμιση των μέτρων ασφάλειας.

Για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της Δυτικής Αττικής, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ότι τα ζητήματα ασφάλειας στην εργασία έρχονται στο προσκήνιο της τοπικής πολιτικής ατζέντας. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις επόμενες κινήσεις των αρχών και των επιχειρήσεων, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η προγραμματισμένη απεργία της 16ης Ιουλίου αναμένεται να επηρεάσει λειτουργίες σε επιλεγμένες επιχειρήσεις της περιοχής και θα δοκιμάσει την ανταπόκριση της πολιτείας στους θεσμικούς ελέγχους και την επιβολή μέτρων προστασίας.