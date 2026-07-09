Σοβαρή ανατροπή στο ΠΑΣΟΚ Κιλκίς: ο Γιώργος Φραγγίδης δεν θα είναι υποψήφιος

Ο πρώην βουλευτής και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο νομό αποφάσισε να μη διεκδικήσει τη βουλευτική έδρα, μεταβάλλοντας την εκλογική δυναμική στην περιοχή και ανοίγοντας συζητήσεις για τα επόμενα ψηφοδέλτια.

Απόφαση που αλλάζει το εκλογικό τοπίο

Η απόφαση του Γιώργου Φραγγίδη να μην θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές συνιστά σημαντική εξέλιξη για την πολιτική σκηνή του νομού Κιλκίς. Ο πρώην βουλευτής, που αναφέρεται από την τοπική δημοσιογραφία ως ηγετική μορφή του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή αλλά και με αναγνωρισμένη σχέση με την κεντρική ηγεσία του κόμματος, αφήνει ένα κενό που θα έχει επιπτώσεις στην κατανομή ψήφων και στις στρατηγικές των κομμάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τοπικού Τύπου, η απόφαση ήταν οριστική και ελήφθη παρά τις πιέσεις που δεχόταν ώστε να παραμείνει στο ψηφοδέλτιο. Η αποχώρηση αυτή ακυρώνει το ισχυρό δίπολο που είχε διαμορφωθεί στο νομό μεταξύ του Φραγγίδη και του Στέφανου Παραστατίδη και το οποίο το 2023 είχε συμβάλει στο να λάβει το ΠΑΣΟΚ στο Κιλκίς ποσοστό άνω του πανελλαδικού.

Η σημασία της εξέλιξης καταδεικνύεται από τα πρόσφατα εκλογικά μεγέθη: στις εκλογές του 2023 το κόμμα είχε συγκεντρώσει στο νομό ποσοστό 17,34%, όταν πανελλαδικά βρέθηκε στο 11,84%. Η απώλεια ενός στελέχους με τοπική απήχηση αναμένεται να δοκιμάσει την ικανότητα του ΠΑΣΟΚ να διατηρήσει ή να βελτιώσει εκείνο το αποτέλεσμα.

Ηγετικό κενό στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο Κιλκίς.

Πιθανή προσθήκη νέων υποψηφίων για την αναπλήρωση του κενού.

Επιπτώσεις στην κατανομή ψήφων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, τοπικές πηγές αναφέρουν πως ένα από τα ονόματα που εξετάζονται για ενίσχυση του ψηφοδελτίου είναι αυτό του περιφερειακού συμβούλου Σταμάτη Παπουλίδη. Η επιλογή νέων προσώπων θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα του κόμματος να διατηρήσει τη δυναμική που είχε στο νομό τα προηγούμενα χρόνια.

Έτος Ποσοστό ΠΑΣΟΚ στο Κιλκίς Πανελλαδικό ποσοστό 2023 17,34% 11,84%

Για τους κατοίκους του νομού, η εξέλιξη αυτή έχει πρακτική σημασία: οι ψηφοφόροι που είχαν συνηθίσει να αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Φραγγίδη έναν τοπικό εκπρόσωπο, θα κληθούν να επαναξιολογήσουν τις επιλογές τους. Επιπλέον, τα δημοσκοπικά και εκλογικά σενάρια για την επόμενη αναμέτρηση στο Κιλκίς θα αλλάξουν, ειδικά αν το ΠΑΣΟΚ επιλέξει πρόσωπα με διαφορετική καταγωγή ή βάσεις στήριξης.

Αναμένονται ανακοινώσεις από τα τοπικά κομματικά όργανα για το ανανεωμένο ψηφοδέλτιο και την στρατηγική που θα ακολουθηθεί στην προεκλογική περίοδο. Η διαχείριση του κενού που αφήνει ο Γ. Φραγγίδης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την εκλογική εικόνα του ΠΑΣΟΚ στο Κιλκίς.