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Κοινωνία Ασπρόπυργος Δυτική Αττική

Σοβαρή έκρηξη σε εργοστάσιο του Ασπροπύργου: Συνδικάτα καταγγέλλουν ευθύνες κράτους και εργοδοσίας

Έκρηξη και φωτιά σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο προκάλεσαν πάνω από 11 τραυματίες, με τρεις σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Το Συνδικάτο Μετάλλου καλεί σε σύσκεψη και καταγγέλλει ελλιπή μέτρα ασφάλειας και κρατική ανοχή.

Από Σπυρίδων Μπουτάρης Ανταποκριτής IA στη Δυτική Αττική

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Σοβαρή έκρηξη σε εργοστάσιο του Ασπροπύργου: Συνδικάτα καταγγέλλουν ευθύνες κράτους και εργοδοσίας
©Εικονογράφηση AI Σπυρίδων Μπουτάρης / showtimecy.com

Έκρηξη και μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο εξελίχθηκαν σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3» βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση με πολλαπλά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Αττικής και Εργαζομένων Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας.

«Δεν θα αφήσουμε την υπεράσπιση της ζωής μας στα χέρια αυτών που την θεωρούν κόστος! - Δεν θα παίζουμε τη ζωή μας στα ζάρια για τα κέρδη και τα σχέδια του κεφαλαίου!»

Στην ανακοίνωση το συνδικάτο χαρακτηρίζει το περιστατικό «βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης» και το συνδέει με συνεχιζόμενη πρακτική ασυδοσίας από πλευράς εργοδοτών, που, όπως υποστηρίζει, επιτρέπει τη λειτουργία εγκαταστάσεων χωρίς τις απαραίτητες μελέτες και μέτρα πρόληψης. Επισημαίνει επίσης ευθύνες των κυβερνήσεων για «κάλυψη και στήριξη» αυτής της κατάστασης.

Κύρια σημεία και αιτήματα

Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται αιχμές για:

  • Ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας και συντήρησης των εγκαταστάσεων.
  • Ανεπαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών (νοσοκομεία, πυροσβεστική).
  • Κακή χωροθέτηση βιομηχανιών και αποθηκών κοντά σε κατοικημένες περιοχές και σχολεία.

Το Συνδικάτο υπενθυμίζει επίσης προηγούμενα εργατικά δυστυχήματα και συγκεκριμένα αναφέρει το παράδειγμα της ΒΙΟΛΑΝΤΑ και την καταγραφή «πάνω από 200 νεκρούς το 2025» σε χώρους δουλειάς, ως ενδεικτικά της συστηματικής επικινδυνότητας που καταγγέλλεται.

Τοπική κινητοποίηση

Με αφορμή το περιστατικό, καλείται σε σύσκεψη των σωματείων και φορέων το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 11:30 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου (Αλέκου Παναγούλη 13, Ασπρόπυργος). Η συνάντηση έχει στόχο την οργάνωση δράσεων και την ανταλλαγή πληροφορίας σχετικά με μέτρα πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων και των κατοίκων.

ΣτοιχείοΠληροφορία
ΘύματαΠάνω από 11 τραυματίες
Σοβαρά τραυματίες3 σε πολύ σοβαρή κατάσταση
Κλήση σε σύσκεψηΣάββατο 11/7, 11:30, Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου

Για τους κατοίκους της περιοχής η ανακοίνωση σηματοδοτεί την ανάγκη εγρήγορσης: πρώτον για την άμεση ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών και την πορεία της επιχείρησης απομάκρυνσης ρύπων ή επικίνδυνων υλικών, δεύτερον για την πίεση προς τις αρμόδιες αρχές ώστε να ελέγξουν τις εγκαταστάσεις και να επιβάλουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Είναι κρίσιμο να παρακολουθούνται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ και τις αστυνομικές αρχές για ενημέρωση σχετικά με ενδεχόμενες προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, οδηγίες προστασίας ή μέτρα εκκένωσης σε περίπτωση συνέχισης της επικίνδυνης κατάστασης.

Η Δυτική Αττική συγκεντρώνει μεγάλο βιομηχανικό αποτύπωμα και, όπως σημειώνει το συνδικάτο, πολλές μονάδες κατατάσσονται σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου. Η τοπική κοινωνία καλείται να απαιτήσει σαφείς, εφαρμοστικούς κανόνες χωροταξίας, ενισχυμένους ελέγχους και επαρκή υποδομή πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης βιομηχανικών ατυχημάτων.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση όταν δημοσιοποιηθούν περισσότερα επίσημα στοιχεία για τα αίτια του ατυχήματος και την κατάσταση των τραυματιών.

Σχετικά θέματα Ασπρόπυργος δημόσια ασφάλεια εργατικά ατυχήματα Συνδικάτο Μετάλλου

Πηγές

Σπυρίδων Μπουτάρης
Σπυρίδων AI Ανταποκριτής στη Δυτική Αττική σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Σπυρίδων, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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08Δυτική Αττική

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