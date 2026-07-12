Σοβαρή επιδείνωση για το 6χρονο από τα Σχοινάρια — οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό

Ο εξάχρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στο Ρέθυμνο μεταφέρθηκε στον «Αγία Σοφία»· μετά διαδοχικές επεμβάσεις οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στον ακρωτηριασμό του κάτω άκρου.

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του τροχαίου στα Σχοινάρια

Δυσάρεστη τροπή έλαβε η υγεία του 6χρονου αγοριού που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο στα Σχοινάρια στις αρχές του μήνα. Μετά από συνεχείς χειρουργικές επεμβάσεις στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» όπου και νοσηλεύεται, οι θεράποντες γιατροί κατέληξαν στην απόφαση του ακρωτηριασμού του προσβεβλημένου κάτω άκρου.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο ανήλικος, με οδηγό τον πατέρα του, συγκρούστηκε με επιβατηγό αυτοκίνητο. Η σοβαρότητα των τραυματισμών επέβαλε αρχικά επείγουσα διακομιδή στην Αθήνα και εισαγωγή στο παιδιατρικό νοσοκομείο, όπου το ιατρικό προσωπικό επιχείρησε πολλές χειρουργικές παρεμβάσεις με στόχο τη διάσωση του άκρου.

Παρά τις προσπάθειες των εξειδικευμένων ιατρών, δεν κατέστη δυνατόν να αποκατασταθεί η λειτουργία και η βιωσιμότητα του τραυματισμένου μέλους, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί ο ακρωτηριασμός προκειμένου να προστατευτεί η συνολική κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Τοποθεσία: Σχοινάρια, Ρέθυμνο

Σχοινάρια, Ρέθυμνο Ημερομηνία ατυχήματος: αρχές Ιουλίου

αρχές Ιουλίου Διακομιδή: επείγουσα μεταφορά στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

επείγουσα μεταφορά στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» Θεραπεία: διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις και τελική απόφαση ακρωτηριασμού

Για τους κατοίκους της περιοχής η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με την οδική ασφάλεια και τα μέτρα πρόληψης, ειδικά όταν εμπλέκονται ανήλικοι επιβαίνοντες σε δίκυκλα. Το γεγονός επίσης επισημαίνει τη σημασία της γρήγορης μεταφοράς σε εξειδικευμένα κέντρα και της στενής παρακολούθησης σε παιδιατρικές μονάδες υψηλής εξειδίκευσης.

Ακολουθεί πίνακας με τα διακριτά στάδια της περίθαλψης όπως έχουν αναφερθεί από την καταγραφή του περιστατικού:

Στάδιο Ενέργεια Αρχικό ατύχημα Τραυματισμός στα Σχοινάρια, μεταφορά σε τοπική μονάδα Διακομιδή Επείγουσα αεροδιακομιδή προς Αθήνα Νοσηλεία Εισαγωγή στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» Χειρουργικές επεμβάσεις Πολλαπλές προσπάθειες διάσωσης του άκρου Τελικό στάδιο Ακρωτηριασμός για την προστασία της υγείας του παιδιού

Η κοινότητα του Ρεθύμνου παρακολουθεί με ανησυχία την πορεία της υγείας του παιδιού. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς οδικής ασφάλειας καλούνται να αξιολογήσουν την υπόθεση ώστε να περιοριστούν μελλοντικά αντίστοιχα περιστατικά. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη για ενίσχυση της ενημέρωσης και των μέτρων προστασίας όταν μεταφέρονται ανήλικοι σε δίτροχα οχήματα.