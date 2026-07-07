Σουφλί: Πανεπιστημιακό Τμήμα, ορεινός Δήμος και άνοδος του τουρισμού αλλάζουν τα δεδομένα

Ο Παναγιώτης Καλακίκος μιλά για την ίδρυση πανεπιστημιακού τμήματος του ΔΠΘ, τη νέα κατάταξη του Δήμου Σουφλίου ως μεγάλου ορεινού και τη συνεχή άνοδο της επισκεψιμότητας με αιχμή το μετάξι, τη Δαδιά και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Ιστορική εξέλιξη για την εκπαίδευση με αναπτυξιακό αποτύπωμα

Σε ραδιοφωνική παρέμβαση στον Alpha Radio 98,9, ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος περιέγραψε τρεις παραμέτρους που, όπως τόνισε, μεταβάλλουν την προοπτική της περιοχής. Πρώτον, αναφέρθηκε στην ίδρυση του Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και στη δυνατότητα να κρατηθεί πληθυσμός στην ακριτική ζώνη του Έβρου μέσα από ευκαιρίες σπουδών και εργασίας.

«μια ιστορική εξέλιξη»

Η τοποθέτηση του δημάρχου συνδέει την ανώτατη εκπαίδευση με την τοπική παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων, ένα πεδίο με σαφές πρακτικό ενδιαφέρον για τον αγροδιατροφικό ιστό της περιοχής. Η προσδοκία είναι ότι η νέα ακαδημαϊκή υποδομή θα δημιουργήσει συνέργειες με παραγωγούς και μικρές επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη γνώση, την καινοτομία και την απασχόληση.

Κατάταξη ως μεγάλος ορεινός Δήμος: περισσότερα εργαλεία και πόροι

Δεύτερον, ο Δήμος Σουφλίου έχει πλέον καταταγεί ως μεγάλος ορεινός δήμος. Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με τον δήμαρχο, ανοίγει δρόμους για πρόσθετες χρηματοδοτήσεις και αναπτυξιακά εργαλεία. Για τους κατοίκους, αυτό μπορεί να σημαίνει καλύτερη στόχευση σε έργα υποδομής, στήριξη μικρών οικισμών και ενίσχυση υπηρεσιών σε μια εκτεταμένη και απαιτητική γεωγραφικά περιοχή.

Η νέα κατάταξη λειτουργεί ως πλαίσιο που διευκολύνει την ωρίμανση και ένταξη έργων. Σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική ώθηση, δημιουργείται μια πιο συνεκτική αναπτυξιακή κατεύθυνση: από την κατάρτιση και την έρευνα, έως την πράσινη μετάβαση και την εξωστρέφεια της τοπικής παραγωγής.

Τουριστική δυναμική με αιχμή το μετάξι και τη Δαδιά

Τρίτον, ο κ. Καλακίκος υπογράμμισε τη συνεχή άνοδο της επισκεψιμότητας στο Σουφλί, με ισχυρά πλεονεκτήματα το μετάξι, το Δάσος της Δαδιάς και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η συγκρότηση ενός ενιαίου αφηγήματος για τον τόπο —εκπαίδευση, φύση, πολιτισμός και παραγωγή— ενισχύει το τουριστικό προϊόν και μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια παραμονής των επισκεπτών.

Για τις τοπικές επιχειρήσεις φιλοξενίας, εστίασης και χειροτεχνίας, η αυξημένη ζήτηση μεταφράζεται σε σταδιακή θωράκιση του εισοδήματος και σε νέες θέσεις εργασίας. Η διασύνδεση του τουρισμού με την αγροδιατροφή και τις σπουδές γύρω από την τεχνολογία τροφίμων δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Τι αλλάζει πρακτικά για τους δημότες

Εκπαίδευση: πρόσβαση σε νέα γνωστικά πεδία και συνεργασίες με την αγορά.

Χρηματοδοτήσεις: προϋποθέσεις για ένταξη έργων σε προγράμματα λόγω ορεινότητας.

Τουρισμός: ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με βάση το μετάξι, τη Δαδιά και την ήπια αναψυχή.

Στο επίπεδο της καθημερινότητας, η σύζευξη αυτών των εξελίξεων μπορεί να βελτιώσει τις υποδομές, να αυξήσει την ποιότητα των υπηρεσιών και να δημιουργήσει δίκτυα συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η σταθερή ροή επισκεπτών λειτουργεί ως καταλύτης για αναβάθμιση διαδρομών, σημάνσεων και πολιτιστικών χώρων.

Άξονες και αναμενόμενος αντίκτυπος

Θεματικός άξονας Τι σημαίνει για τους κατοίκους Ανώτατη εκπαίδευση (ΔΠΘ) Ενίσχυση γνώσης και διασύνδεσης με τον πρωτογενή τομέα Κατάταξη ορεινού Δήμου Διεύρυνση πρόσβασης σε πόρους και εργαλεία ανάπτυξης Τουρισμός (μετάξι, Δαδιά) Αύξηση επισκεψιμότητας και εισοδήματος για τοπικές επιχειρήσεις

Συνολικά, η στρατηγική που περιέγραψε ο δήμαρχος αποτυπώνει μια πορεία όπου εκπαίδευση, χρηματοδοτικά κίνητρα και βιώσιμος τουρισμός λειτουργούν συμπληρωματικά. Αν επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες, το Σουφλί μπορεί να εξελιχθεί σε αναγνωρίσιμο πόλο εκπαίδευσης και εναλλακτικών εμπειριών στη Θράκη.

Η πλήρης συνέντευξη είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: ηχητικό αρχείο.