Σπάνια εμφάνιση φυσητήρα στα ανοιχτά του Παλιουρίου: ψαράς κατέγραψε το 10άρι θηλαστικό

Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από φάλαινα φυσητήρα που βρέθηκε κοντά στην Κασσάνδρα κατέγραψε με το κινητό του ψαράς του Παλιουρίου. Το είδος, σπάνιο για τη Χαλκιδική, προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τους ερευνητές και υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης αποστάσεων στη θάλασσα.

Συναντήθηκε φυσητήρας κοντά στην ακτογραμμή της Κασσάνδρας

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα κατέγραψε ψαράς στα ανοιχτά του Παλιουρίου στη Χαλκιδική, όταν βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από έναν φάλαινα φυσητήρα μήκους που εκτιμήθηκε περίπου στα 10 μέτρα. Η στιγμή αποθανατίστηκε με κινητό τηλέφωνο και το βίντεο αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο πριν το θηλαστικό πραγματοποιήσει κατάδυση και εξαφανιστεί στα βαθιά νερά.

Το γεγονός συνέβη ανάμεσα στις χερσονήσους της Κασσάνδρας και της Σιθωνίας, περιοχή όπου οι εμφανίσεις φυσητήρων θεωρούνται σχετικά σπάνιες σε σύγκριση με το Ιόνιο και τη «Ελληνική Τάφρο». Η καταγραφή έχει τοπική σημασία τόσο για τους αλιείς όσο και για όσους κινούνται θαλάσσια, καθώς επιβεβαιώνει την παρουσία σημαντικών θαλασσίων θηλαστικών στις νότιες παρυφές του βόρειου Αιγαίου.

Τι γνωρίζουμε για το είδος

Ο φυσητήρας (Physeter macrocephalus) είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα οδοντοφόρα κητώδη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν την καταγραφή, τα αρσενικά μπορούν να φτάσουν σε μεγάλο μέγεθος και να βυθιστούν σε πολύ μεγάλο βάθος προκειμένου να τραφούν με καλαμάρια και άλλα είδη που ζουν στα βαθιά.

Το μήκος του καταγραφέντος ατόμου εκτιμήθηκε σε περίπου 10 μέτρα .

. Το θηλαστικό καταδύθηκε μετά την εμφάνισή του και χάθηκε στα βαθιά.

Οι εμφανίσεις φυσητήρων στη Χαλκιδική θεωρούνται σπάνιες, γεγονός που αυξάνει την επιστημονική αξία της καταγραφής.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές οδηγίες

Η παρουσία ενός μεγάλου κητώδους κοντά στην ακτογραμμή έχει άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της αλιείας. Για αυτόν τον λόγο, γίνεται έκκληση προς τους ψαράδες, τους χειριστές σκαφών αναψυχής και τους λουόμενους να τηρούν αποστάσεις ασφάλειας και να αποφεύγουν ενοχλήσεις του ζώου. Η καταγραφή αποτελεί επίσης απρόσμενη ευκαιρία για τους τοπικούς φορείς και επιστήμονες να συλλέξουν χρήσιμα δεδομένα για τον πληθυσμό των φυσητήρων στο βόρειο Αιγαίο.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Ανοιχτά Παλιουρίου, Χαλκιδική Εκτιμώμενο μήκος ~10 μέτρα Συμπεριφορά Ηρεμία, ακολούθησε κατάδυση και απομάκρυνση

Η συγκεκριμένη καταγραφή εντάσσει τη Χαλκιδική στον χάρτη των περιοχών όπου οι επιστήμονες πρέπει να στρέψουν προσοχή για την παρακολούθηση μεγάλων θαλάσσιων ειδών. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, το περιστατικό υπενθυμίζει πως οι θάλασσές μας φιλοξενούν σημαντική βιοποικιλότητα, που χρήζει σεβασμού και προστασίας.