Στο Μαξίμου ο Καπετάνος: αγροτικά, έργα και προτεραιότητες για τη Λάρισα

Συνάντηση εργασίας του βουλευτή Λάρισας με τον πρωθυπουργό, όπου τέθηκαν στο επίκεντρο οι ανάγκες των αγροτών, οι αποζημιώσεις μετά την κακοκαιρία και η επιτάχυνση τοπικών έργων υποδομής.

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Πρωθυπουργού και του βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Καπετάνου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν άμεσα την περιφέρεια της Θεσσαλίας και ειδικότερα τον πρωτογενή τομέα, καθώς και στην πορεία σημαντικών υποδομών του νομού.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τους παραγωγούς της περιοχής: η διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων με έμφαση στο monitoring, η καλλιέργεια βαμβακιού και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από την κακοκαιρία Daniel. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη στήριξης των κτηνοτρόφων που αντιμετωπίζουν μείωση εισοδήματος.

Στο πλαίσιο της ατζέντας συζητήθηκαν επίσης τεχνικά και αναπτυξιακά θέματα της περιοχής, όπως:

προώθηση έργων υποδομής (γέφυρα Παλαιόπυργου, κόμβος Πυργετού, έργο Σκοπιάς),

μέτρα για την ηλεκτροδότηση αγροτικών περιοχών (τοποθέτηση μετασχηματιστών στα χωράφια),

προτάσεις για την αγροτική τιμολόγηση (εφαρμογή εξάμηνης τιμολόγησης του αγροτικού ρεύματος) και ενίσχυση παράκτιων επιχειρήσεων.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το πρόγραμμα «Βιώσιμα Χωριά», που έχει προταθεί ως μέτρο για την αναζωογόνηση των αγροτικών κοινοτήτων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην ύπαιθρο. Επισημάνθηκε ο ρόλος τέτοιων παρεμβάσεων στην αποτροπή της ερημοποίησης των χωριών και στην ενίσχυση τοπικών οικονομιών.

Ο βουλευτής έθεσε με έμφαση την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για τα μεγάλα έργα του νομού και την παροχή λύσεων που θα μειώσουν τα λειτουργικά προβλήματα των παραγωγών. Οι προτάσεις αφορούσαν τόσο βραχυπρόθεσμα μέτρα στήριξης εισοδήματος όσο και μεσο-μακροπρόθεσμες υποδομές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της περιοχής.

«Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη του, την ουσιαστική συνεργασία και το διαρκές ενδιαφέρον του για τη Λάρισα, τη Θεσσαλία...»

Στους τομείς που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται τόσο οικονομικά όσο και τεχνικά ζητήματα με άμεσο αντίκτυπο για τους κατοίκους του νομού. Η εστίαση στις αποζημιώσεις και στον τρόπο διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων είναι κρίσιμη για όσους επλήγησαν από φυσικά φαινόμενα, ενώ τα έργα υποδομής επηρεάζουν μεταφορές, ασφάλεια και τοπική ανάπτυξη.

Τι σημαίνουν τα επόμενα βήματα για τη Λάρισα

Για τους παραγωγούς και τις τοπικές επιχειρήσεις, σημαντικό είναι να υπάρξει επιτάχυνση στις αποφάσεις και την εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων. Η υλοποίηση των έργων που αναφέρθηκαν θα επιφέρει βελτίωση της πρόσβασης και της ασφάλειας, ενώ η ορθότερη διαχείριση των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων θα προσφέρει ανακούφιση σε όσους υπέστησαν ζημίες.

Θέμα Περιγραφή Αποζημιώσεις Επιτάχυνση εξόφλησης για πληγέντες από κακοκαιρία Έργα υποδομής Προώθηση Σκοπιάς, γέφυρα Παλαιόπυργου, κόμβος Πυργετού Ενέργεια Τοποθέτηση μετασχηματιστών, εξάμηνη τιμολόγηση αγροτικού ρεύματος

Η συνέχεια εξαρτάται από την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και τη δρομολόγηση συγκεκριμένων μέτρων. Οι τοπικοί φορείς και οι παραγωγικοί κλάδοι αναμένουν πρακτικά αποτελέσματα από τη συνεργασία με την κεντρική διοίκηση, ώστε να αντιμετωπιστούν τα άμεσα προβλήματα και να διαμορφωθούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης για τη Λάρισα.