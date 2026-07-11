Στο Ωδείο Αθηνών ο απολογισμός 30 μηνών της Περιφέρειας Αττικής — τι αφορά τη Δυτική Αττική

Η Περιφερειακή Αρχή παρουσιάζει την Τρίτη τον αναλυτικό απολογισμό των πρώτων 30 μηνών διοίκησης σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών. Η παρουσίαση επικεντρώνει σε έργα και σχέδιο που αφορούν και τη Δυτική Αττική και αναμένεται να συγκεντρώσει τοπικούς άρχοντες και φορείς.

Παρουσίαση απολογισμού και τοπικό ενδιαφέρον

Η Περιφέρεια Αττικής προχωρά στην επίσημη παρουσίαση των πεπραγμένων της για την περίοδο των 30 μηνών που βρίσκεται στην εξουσία, με εκδήλωση που έχει οριστεί για την Τρίτη 14 Ιουλίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών και η έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 18:30. Στο επίκεντρο θα βρεθεί ο απολογισμός έργων, χρηματοδοτήσεων και στρατηγικού σχεδιασμού, με ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα που αφορούν τη Δυτική Αττική.

Για τους κατοίκους της περιοχής, ο απολογισμός δεν αποτελεί αφηρημένη πράξη. Η παρουσίαση περιλαμβάνει στοιχεία που συνδέονται με υποδομές, διαχείριση κινδύνων και υπηρεσίες που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα — από έργα οδοποιίας έως παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας και περιβάλλοντος. Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει δημάρχους, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς, που θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να αναζητήσουν διευκρινίσεις για την πορεία υλοποίησης συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Τι θα παρουσιαστεί — μορφή και στόχοι

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής, όπως έχει ανακοινωθεί, είναι να δώσει «με απόλυτη διαφάνεια» τα δεδομένα σχετικά με τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και να παρουσιάσει τον στρατηγικό σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα. Η παρουσίαση προγραμματίζεται να καλύψει τόσο τα απτά αποτελέσματα όσο και τους σχεδιασμούς που αφορούν το λεκανοπέδιο, με ειδική μνεία στον τρόπο που αυτά επηρεάζουν την περιοχή μας.

Ημερομηνία: 14/07

14/07 Ώρα έναρξης: 18:30

18:30 Χώρος: Ωδείο Αθηνών

Στοιχείο Πληροφορία Διάρκεια διοίκησης 30 μήνες Κύριος ομιλητής Περιφερειάρχης Αττικής Κύριο αντικείμενο Απολογισμός έργων και στρατηγικός σχεδιασμός

Η εκδήλωση αναμένεται να δώσει έμφαση σε ζητήματα που προκαλούν άμεσο ενδιαφέρον στη Δυτική Αττική: την πρόοδο σε βασικά έργα υποδομής, την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων, καθώς και τις παρεμβάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των δήμων της περιοχής. Οι τοπικοί φορείς θα παρακολουθήσουν τα στοιχεία υλοποίησης και θα κρίνουν σε ποιο βαθμό οι δεσμεύσεις έχουν μετατραπεί σε απτά αποτελέσματα.

Τι σημαίνει για τον πολίτη της Δυτικής Αττικής

Για τους κατοίκους της περιοχής, ο απολογισμός αποτελεί ευκαιρία να διαπιστωθεί η πρόοδος σε έργα που επηρεάζουν απευθείας την ποιότητα ζωής: προσβασιμότητα, ασφάλεια, περιβάλλον και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Η δημόσια παρουσίαση και η συλλογική συζήτηση με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να λειτουργήσουν ως δείκτης για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και την επόμενη φάση σχεδιασμού.

Η Παρακολούθηση των δεσμεύσεων και η διεκδίκηση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων από την τοπική κοινωνία παραμένει κρίσιμη, ειδικά για έργα που έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινότητα των κατοίκων της Δυτικής Αττικής.