Στον Πειραιά συνελήφθη 47χρονος με σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών και υδροπονική φυτεία

Επιχείρηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά οδήγησε στη σύλληψη ενός 47χρονου και στην κατάσχεση δεκάδων συσκευασιών με κάνναβη, καθώς και εξοπλισμού υδροπονικής καλλιέργειας.

Στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης, στελέχη της περιφερειακής ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Λιμενικού προχώρησαν στη σύλληψη ενός 47χρονου στην περιοχή του Πειραιά και στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Στη δύναμη της έρευνας συμμετείχε και σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών, η Κέλλυ, που αξιοποιήθηκε για τον εντοπισμό των ευρημάτων.

Τι βρέθηκε στην οικία

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν διάφορα δείγματα κάνναβης και εξοπλισμός για καλλιέργεια με υδροπονικό σύστημα. Σύμφωνα με την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τα κύρια ευρήματα είναι τα εξής:

Πολλαπλές σακούλες και δοχεία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης σε διαφορετικά μεγέθη.

Σπόροι κάνναβης και προϊόντα κατεργασμένης κάνναβης, μεταξύ των οποίων και κέικ κάνναβης.

Πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική εγκατάσταση σε αποθηκευτικό χώρο πίσω από την κύρια κατοικία, η οποία αποσυναρμολογήθηκε.

Είδος Συνολικό μικτό βάρος Γυάλινα δοχεία με φυτικά αποσπάσματα 6.890 γρ. Σακούλα με αποσπάσματα 258 γρ. 8 νάιλον συσκευασίες 141 γρ. Χάρτινο κυτίο 89 γρ. 2 πλαστικές συσκευασίες (κατεργασμένη) 62 γρ. Νάιλον με κέικ κάνναβης 17 γρ.

Όλα τα ανευρεθέντα κατασχέθηκαν και τελούν υπό φύλαξη, ενώ η υδροπονική εγκατάσταση αποσυναρμολογήθηκε και τα επιμέρους στοιχεία της επίσης κατασχέθηκαν για την προανακριτική διαδικασία.

Δικογραφία και επόμενα βήματα

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, όπως αναφέρει η αρμόδια υπηρεσία. Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, που έχει αναλάβει και την περαιτέρω διερεύνηση των πηγών των ναρκωτικών και ενδεχόμενων συνεργατών.

Η επιχείρηση καταδεικνύει την ενεργή παρουσία των διωκτικών αρχών σε ζητήματα διακίνησης και παραγωγής ναρκωτικών στον αστικό ιστό του Πειραιά, ενώ η χρήση εξειδικευμένων σκύλων ανίχνευσης παραμένει κρίσιμο εργαλείο για την αποκάλυψη εσωτερικών χώρων όπου διατηρούνται ουσίες και εξοπλισμός καλλιέργειας.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η επιχείρηση σηματοδοτεί ενίσχυση των ελέγχων και αυξημένη δραστηριότητα των αρχών σε περιπτώσεις που σχετίζονται με την τοπική ασφάλεια και την παραβατική δραστηριότητα.