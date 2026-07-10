Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης: τι προβλέπεται για την Κοζάνη μετά την απολιγνιτοποίηση

Ο βουλευτής Στάθης Κωνσταντινίδης τόνισε την αξία της οριζόντιας Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης (2020) και απαρίθμησε στοχευμένες παρεμβάσεις που, όπως υποστηρίζει, ενισχύουν την τοπική οικονομία και κοινωνική συνοχή στην ΠΕ Κοζάνης.

Η ρήτρα και οι άμεσες συνέπειες για την περιοχή

Η εισαγωγή της Ρήτρας Δίκαιης Μετάβασης, που θεσπίστηκε το 2020, επανήλθε στο κέντρο της τοπικής πολιτικής συζήτησης με αφορμή την τοποθέτηση του βουλευτή της ΠΕ Κοζάνης, Στάθη Κωνσταντινίδη, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που, σύμφωνα με τον βουλευτή, αποσκοπούν στη μείωση του αναπτυξιακού χάσματος που άφησε η απολιγνιτοποίηση.

Οι αναφερόμενες παρεμβάσεις αφορούν τόσο μέτρα κοινωνικής προστασίας όσο και ρυθμίσεις για την τόνωση της απασχόλησης και της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ενισχυμένη μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ για κατοίκους της ΠΕ Κοζάνης.

για κατοίκους της ΠΕ Κοζάνης. Αύξηση παροχής σχολικών γευμάτων σε όλους τους δήμους της περιοχής.

σε όλους τους δήμους της περιοχής. Χορήγηση επιδομάτων θέρμανσης , συμπεριλαμβανομένων και των χρηστών τηλεθέρμανσης.

, συμπεριλαμβανομένων και των χρηστών τηλεθέρμανσης. Ειδική πρόβλεψη στην πρώτη φάση του προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ του ΥΠΕΝ.

του ΥΠΕΝ. Κατάταξη των Κέντρων Υγείας της ΠΕ Κοζάνης στην Α κατηγορία κινήτρων για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού.

κινήτρων για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού. Ένταξη της ΠΕ Κοζάνης στο καθεστώς περιοχών ειδικής ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου.

του Αναπτυξιακού Νόμου. Καταβολή επιδόματος απομακρυσμένων και παραμεθορίων περιοχών σε 6.000 διοικητικούς υπαλλήλους της περιοχής.

σε διοικητικούς υπαλλήλους της περιοχής. Προβλέψεις για προσαυξήσεις σε προσκλήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρακτικό αντίκτυπο για κατοίκους και επιχειρήσεις

Τα μέτρα που αναφέρονται αγγίζουν κρίσιμους τομείς: απασχόληση, κοινωνική πρόνοια, υγεία και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Η ενισχυμένη μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ και οι ειδικές ρυθμίσεις του Αναπτυξιακού Νόμου στοχεύουν άμεσα στην αποκατάσταση ευκαιριών εργασίας και στην προσέλκυση επενδύσεων. Η κατάταξη των Κέντρων Υγείας σε καθεστώς κινήτρων μπορεί να διευκολύνει την πρόσληψη προσωπικού, στοιχείο κρίσιμο για την εξυπηρέτηση μιας περιοχής που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο.

Τομέας Μέτρο Στόχος Απασχόληση Ενισχυμένη μοριοδότηση ΑΣΕΠ Προτεραιότητα προσλήψεων για ντόπιους Κοινωνική πρόνοια Επίδομα θέρμανσης, σχολικά γεύματα Αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας, στήριξη οικογενειών Υγεία Κέντρα Υγείας Α κατηγορίας Προσέλκυση ιατρικού προσωπικού Επενδύσεις Περιοχές ειδικής ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου Προσέλκυση και ενίσχυση επενδυτικών πρωτοβουλιών

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων συνδέεται με δημόσιες πολιτικές και προγράμματα που απαιτούν σχεδιασμό, χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα. Η τοπική κοινωνία παραμένει επομένως σε εγρήγορση αναφορικά με την ταχεία και αποτελεσματική υλοποίησή τους.

Ερωτήματα και επόμενα βήματα

Αν και οι ανακοινώσεις περιγράφουν παρεμβάσεις με άμεσο ενδιαφέρον για την ΠΕ Κοζάνης, απομένουν κρίσιμες λεπτομέρειες: χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, ύψος πόρων και συγκεκριμένες προκηρύξεις/προγράμματα. Οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής θα αναζητήσουν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση και την περιφερειακή διοίκηση για το πότε και πώς θα ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες ενισχύσεις.

Για τους πολίτες της Κοζάνης η αξιοποίηση αυτών των ρυθμίσεων θα κριθεί από την ταχύτητα των διοικητικών πράξεων και τη διαφάνεια στην εφαρμογή τους. Η τοπική οικονομία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η μετάβαση από μια μονοκαλλιέργεια ενέργειας σε διαφοροποιημένες δραστηριότητες προϋποθέτει τόσο πόρους όσο και στοχευμένα μέτρα στήριξης.