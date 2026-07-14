Συγκρότηση Πανθεσσαλικής Επιτροπής στη Λάρισα κατά της εμπλοκής της Ελλάδας σε πολεμικά σχέδια

Δεκάδες εργασιακοί, αγροτικοί και εκπαιδευτικοί φορείς της Θεσσαλίας συγκρότησαν στη Λάρισα συντονιστική επιτροπή για δράσεις ενάντια στην εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς. Η πρωτοβουλία έθεσε στο επίκεντρο την οικονομική πίεση για αγρότες και αυτοαπασχολούμενους.

Συνεδρίαση και στόχοι

Στη Λάρισα, το απόγευμα της Δευτέρας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην έδρα της ΔΕΥΑΛ όπου φορείς της Θεσσαλίας συγκρότησαν την Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή. Στην πρωτοβουλία μετείχαν μεταξύ άλλων τα Εργατικά Κέντρα της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας, το ΝΤ ΑΔΕΔΥ Καρδίτσας, ομοσπονδίες αγροτικών συλλόγων από τη Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Μαγνησία, καθώς και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Λάρισας και η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Θεσσαλίας.

Αιτήματα και αιτιολόγηση

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη οργάνωσης και συντονισμού δράσεων με στόχο την αποτροπή της εμπλοκής της Ελλάδας σε πολεμικά σχήματα και στους «ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς», όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε από εκπροσώπους των φορέων. Οι ομιλητές τόνισαν ότι οι επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων γίνονται ήδη αισθητές στην καθημερινότητα των πολιτών, ειδικά μέσα από την ακρίβεια και την αύξηση του κόστους παραγωγής.

«Είμαστε εδώ σήμερα, δεκάδες φορείς, σωματεία, από όλη την περιοχή της Θεσσαλίας, για να δηλώσουμε πως δεν συναινούμε στην εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους»,

Την ανησυχία για το κόστος παραγωγής εξέφρασε επίσης εκπρόσωπος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, υπογραμμίζοντας τις επιβαρύνσεις που πλήττουν τους παραγωγούς.

Πρακτικές συνέπειες για την περιοχή

Η δημιουργία συντονιστικής δομής φέρνει στο προσκήνιο την πιθανότητα οργανωμένων κινητοποιήσεων, ενημερωτικών δράσεων και κοινών παρεμβάσεων προς θεσμικούς παράγοντες. Για τους κατοίκους της Λάρισας και των όμορων νομών, αυτό σημαίνει:

πιθανές τοπικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις εντός των επόμενων εβδομάδων,

εντεινόμενη κοινοβουλευτική και κοινωνική πίεση σχετικά με την εξωτερική πολιτική και τις αμυντικές συνεργασίες,

έμφαση στα οικονομικά προβλήματα που συνδέονται με διεθνείς συγκρούσεις, ιδιαίτερα για αγροτικές και μικροεπαγγελματικές επιχειρήσεις.

Συμμετέχοντες φορείς

Φορέας Τύπος Νομός Εργατικό Κέντρο Λάρισας Εργατικό Λάρισα Εργατικά Κέντρα Τρικάλων, Καρδίτσας Εργατικά Τρίκαλα, Καρδίτσα ΝΤ ΑΔΕΔΥ Καρδίτσας Συνδικαλιστικό Καρδίτσα Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Αγροτικοί Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Μαγνησία Ομοσπονδία Επαγγελματιών - Βιοτεχνών και Εμπόρων Λάρισας Ομοσπονδία Λάρισα Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Θεσσαλίας Οργανισμός γονέων Θεσσαλία

Η επιτροπή δηλώνει ότι θα συντονίσει δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο, καλώντας σε ευρύτερη συμμετοχή πρωτοβάθμιων σωματείων, συλλόγων νεολαίας, μαθητών και αυτοαπασχολούμενων. Η εξέλιξη αυτή παρακολουθείται στενά από τους τοπικούς φορείς, καθώς τυχόν κινητοποιήσεις μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητα, τις τοπικές μετακινήσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ζητούμενο για την τοπική κοινωνία παραμένει ο διάλογος με τις κεντρικές αρχές ώστε να αποσαφηνιστούν οι θέσεις και να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες που επισημαίνουν οι αγροτικοί και παραγωγικοί φορείς.