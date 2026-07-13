Συγκροτήθηκε η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ στη Μεσσηνία

Με στόχο τον πολιτικό και οργανωτικό συντονισμό ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, ανακοινώθηκε η νέα Ν.Ε.Ε.Α. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στη Μεσσηνία, με επικεφαλής τον Γιάννη Νικολακόπουλο ως γραμματέα.

Το νέο όργανο και οι αρμοδιότητές του

Στη Μεσσηνία συγκροτήθηκε η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα (Ν.Ε.Ε.Α.) του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με στόχο τον πολιτικό και τον οργανωτικό συντονισμό του κόμματος ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών. Η ανακοίνωση έγινε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρόσφατου Συνεδρίου του κόμματος και σηματοδοτεί την εκκίνηση της νέας οργανωτικής περιόδου σε επίπεδο εκλογικών περιφερειών.

Ως γραμματέας της Ν.Ε.Ε.Α. ορίστηκε εκ νέου ο Γιάννης Νικολακόπουλος, ενώ αναπληρώτρια γραμματέας αναλαμβάνει η Ευγενία Κουτσοσταθοπούλου. Η νέα Γραμματεία περιλαμβάνει επιπλέον σειρά στελεχών από διάφορους Δήμους της Π.Ε. Μεσσηνίας, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον συντονισμό, την επικοινωνία και την οργάνωση των εκλογικών δράσεων.

Σημασία για την τοπική πολιτική και τοπική κοινωνία

Η συγκρότηση των Ν.Ε.Ε.Α. αποτελεί τυπικό βήμα μετά το συνέδριο και αποσκοπεί στην προετοιμασία των τοπικών δομών του κόμματος για την εκστρατεία των επόμενων εθνικών εκλογών. Για τη Μεσσηνία, αυτό σημαίνει:

Εντατικοποίηση της τοπικής οργανωτικής δουλειάς και του σφυγμού στα δημοτικά διαμερίσματα.

Συντονισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας προς τους πολίτες σε θέματα προγράμματος και υποψηφιοτήτων.

Κατανομή αρμοδιοτήτων για την κινητοποίηση των ψηφοφόρων και τη διεξαγωγή τοπικών εκδηλώσεων.

Η λειτουργία της επιτροπής θα κριθεί από την ικανότητα της Γραμματείας να οργανώσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις δράσεις που απαιτούνται σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και από τον τρόπο συνεργασίας με τις δημοτικές οργανώσεις και τα τοπικά στελέχη.

Στοιχεία της νέας Γραμματείας

Ρόλος Όνομα Γραμματέας Νικολακόπουλος Γιάννης Αναπληρώτρια Γραμματέας Κουτσοσταθοπούλου Ευγενία Μέλη Γραμματείας Γκίζα Γιοβάννα, Θεοδωρακόπουλος Κωνσταντίνος, Κωνσταντόπουλος Νίκος, Μαρινόπουλος Ιωάννης, Μάρκεας Χρήστος, Μούκας Σταύρος, Μπινίσκος Κωνσταντίνος, Παπαγιαννόπουλος Ηλίας, Πεδιαδιτάκης Γιάννης, Τσελέκης Παναγιώτης (Επικοινωνία), Κορόμηλας Περικλής, Πιέρρου Κωνσταντίνα, Τσαπόγας Κωνσταντίνος

Η σύνθεση σκοπεύει να καλύψει οργανωτικές και επικοινωνιακές ανάγκες, όπως δηλώνεται με την ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων (π.χ. επικοινωνία). Η εμπειρία και η τοπική γνώση των μελών θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της δράσης τους.

Πρακτικές επιπτώσεις για τους κατοίκους της Μεσσηνίας

Για τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας, η ανακατανομή αρμοδιοτήτων και η ενεργοποίηση της νέας Ν.Ε.Ε.Α. μπορεί να σημαίνει πιο οργανωμένη παρουσία του κόμματος σε ζητήματα που αφορούν καθημερινά προβλήματα: από τοπικά έργα και υποδομές έως θέματα αγροτικής πολιτικής και κοινωνικών δομών. Το επόμενο διάστημα αναμένονται τοπικές ενημερωτικές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που θα ανακοινωθούν από την επιτροπή.

Η εμπλοκή ενεργών τοπικών στελεχών και η συστηματική επικοινωνία με τους πολίτες θα είναι κλειδί για την αξιολόγηση της νέας οργανωτικής περιόδου στη Μεσσηνία.