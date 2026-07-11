Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με δύο Ι.Χ. στην Εθνικής Αντιστάσεως — δύο ελαφρά τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στον Πειραιά όταν συγκρούστηκαν δύο Ι.Χ. με αστικό λεωφορείο στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια.

Συγκρούστηκαν δύο Ι.Χ. και λεωφορείο στην Εθνικής Αντιστάσεως

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή ενός αστικού λεωφορείου και δύο ιδιωτικών οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι οδηγοί των δύο Ι.Χ., οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι τραυματισμοί των δύο οδηγών χαρακτηρίζονται ως ελαφροί. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Τοποθεσία: οδός Εθνικής Αντιστάσεως, Πειραιάς

οδός Εθνικής Αντιστάσεως, Πειραιάς Εμπλεκόμενα οχήματα: 2 Ι.Χ. και 1 αστικό λεωφορείο

2 Ι.Χ. και 1 αστικό λεωφορείο Τραυματίες: 2 οδηγοί των Ι.Χ. (ελαφρά τραυματίες)

Η παρουσία αστικού λεωφορείου στο συμβάν καθιστά σημαντικό τον έλεγχο πιθανών επιπτώσεων στην αστική συγκοινωνία της περιοχής. Οι επιβάτες του λεωφορείου δεν αναφέρονται ως τραυματίες στις πρώτες αναφορές, ωστόσο οι έλεγχοι από τα σωστικά και τις υπηρεσίες συνεχίζονται.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία/Ώρα Απόγευμα Σαββάτου Οδός Εθνικής Αντιστάσεως Εμπλεκόμενα 2 Ι.Χ., 1 αστικό λεωφορείο Τραυματίες 2 (οδηγοί Ι.Χ., ελαφρά)

Για τους κατοίκους και τους οδηγούς της περιοχής, τα κύρια πρακτικά συμπεράσματα είναι τα εξής: χρειάζεται προσοχή στις ώρες αιχμής στην Εθνικής Αντιστάσεως, καθώς και τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας γύρω από στάσεις λεωφορείων και διασταυρώσεις. Η προσωρινή διακοπή ή η ρευστοποίηση της κυκλοφορίας στο σημείο μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στα δρομολόγια και κίνηση στις παρακείμενες αρτηρίες.

Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας μέχρι να ολοκληρωθεί ο επιτόπιος έλεγχος και να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα. Οι υπεύθυνες υπηρεσίες συνεχίζουν τις εργασίες διερεύνησης για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος και τυχόν ευθύνες.

Η εξέλιξη της κατάστασης θα αναφερθεί μόλις υπάρξουν νεότερα από τις αρμόδιες αρχές ή από το νοσοκομείο στο οποίο διακομίστηκαν οι τραυματίες.