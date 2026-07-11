Συλλήψεις και έρευνες στα Άνω Λιόσια για τον εμπρησμό της Marfin

Αστυνομικές επιχειρήσεις εκτελέστηκαν στα Άνω Λιόσια στο πλαίσιο του φάκελου της Marfin, με δύο 42χρονους να οδηγούνται σε κρατική προσαγωγή και τις έρευνες να επεκτείνονται σε διεθνές επίπεδο για μια 46χρονη.

Έρευνες και συλλήψεις στην περιοχή

Σήμερα το πρωί οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχειρήσεις που περιλάμβαναν και τα Άνω Λιόσια, στο πλαίσιο της αναζήτησης προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στη φονική εμπρηστική επίθεση κατά του υποκαταστήματος της Marfin στις 5 Μαΐου 2010. Από τις επιχειρήσεις προέκυψαν οι συλλήψεις δύο ανδρών, ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι είχαν εκδομένα εντάλματα σύλληψης για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Οι έρευνες διεξήχθησαν συγχρονισμένα και σε άλλες περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων το Χαλάνδρι και η Κυψέλη. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ αναμένεται η παρουσίασή τους ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Τοποθεσίες ερευνών: Άνω Λιόσια, Χαλάνδρι, Κυψέλη

Άνω Λιόσια, Χαλάνδρι, Κυψέλη Συλληφθέντες: δύο άνδρες, 42 ετών

δύο άνδρες, 42 ετών Εν εξελίξει: αναζητείται 46χρονη, πιθανή διαδικασία διεθνούς εντάλματος

Πλαίσιο της έρευνας και τεχνικές αναλύσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα φάση της υπόθεσης δεν προέκυψε από μεμονωμένο γεγονός αλλά από συστηματική επανεξέταση του παλαιού υλικού από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με υπηρεσίες της Ασφάλειας και τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια. Κομβικό ρόλο είχε νέα έκθεση των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, όπου αξιοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας και σύγκρισης στοιχείων, καθώς και ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο από τις κινητοποιήσεις της 5ης Μαΐου 2010.

«Η νέα τεχνολογία έφερε ξανά στο προσκήνιο τον φάκελο», αναφέρεται στις σχετικές πληροφορίες των αρχών.

Οι αρχές, όπως αναφέρεται, εξέτασαν εκ νέου το σύνολο του διαθέσιμου αποδεικτικού υλικού και επιχείρησαν διασταυρώσεις στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Σε αυτό το πλαίσιο εντοπίστηκαν στοιχεία που οδήγησαν στην έκδοση και εκτέλεση ενταλμάτων για τους δύο 42χρονους και στην αναζήτηση της 46χρονης, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες φέρεται να διαμένει τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους των Άνω Λιοσίων η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή και η εκτέλεση ερευνών ενδέχεται να δημιουργήσει προσωρινή κινητικότητα και ανησυχία. Οι συλληφθέντες θα παρουσιαστούν ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ για την 46χρονη αναμένεται η διαδικασία έκδοσης διεθνούς εντάλματος, αν προχωρήσει. Η υπόθεση της Marfin, που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα άτομα το 2010, παραμένει ευαίσθητη για την κοινότητα και τη Δικαιοσύνη.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία επίθεσης 5 Μαΐου 2010 Θύματα 4 άτομα Συλληφθέντες σήμερα 2 άνδρες, 42 ετών Ερευνώμενος άλλος εμπλεκόμενος 46χρονη (βρίσκεται στο εξωτερικό)

Η τοπική υπηρεσία ασφάλειας συνεχίζει τις έρευνες και οι κάτοικοι καλούνται, σε περίπτωση που έχουν σχετικές πληροφορίες, να τις κοινοποιήσουν στις αρμόδιες αρχές. Θα ακολουθήσουν νεότερα όταν οι δικαστικές διαδικασίες προχωρήσουν και υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.