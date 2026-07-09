Συναντήσεις στη Ραφήνα: Κριτική για το λιμάνι και αιτήματα ενίσχυσης υπηρεσιών

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ επισκέφθηκε το λιμάνι της Ραφήνας, συναντήθηκε με τη δήμαρχο και ανέδειξε την «οριακή» κατάσταση των υποδομών, προβάλλοντας ανάγκες για χρηματοδότηση και ενίσχυση του Κέντρου Υγείας και των αντιπλημμυρικών έργων.

Επίσκεψη Κουτσούμπα και αιτήματα προς την Πολιτεία

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκέφθηκε το λιμάνι της Ραφήνας και είχε συνάντηση με τη δήμαρχο, Δήμητρα Τσεβά, κατά την οποία τέθηκαν στο τραπέζι μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι προβληματικές συνθήκες στο λιμάνι, το κυβερνητικό masterplan, η επέκταση του Προαστιακού, το αποχετευτικό, τα αντιπλημμυρικά έργα, η σχολική στέγη και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε το λιμάνι «οριακή και επικίνδυνη κατάσταση», επισημαίνοντας κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους.

«Σε οριακή και επικίνδυνη κατάσταση»

Το ΚΚΕ εξέφρασε αλληλεγγύη προς τους ναυτεργάτες που πρόσφατα προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις και κατήγγειλε ότι η εφαρμογή του κυβερνητικού σχεδίου ανάπτυξης του λιμανιού αναμένεται να αλλάξει ριζικά τη φυσιογνωμία της περιοχής «επιβαρύνοντάς την» περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Λιμάνι: Περιγραφή ως οριακής/επικίνδυνης κατάστασης, ανησυχία για ασφάλεια.

Περιγραφή ως οριακής/επικίνδυνης κατάστασης, ανησυχία για ασφάλεια. Υγεία: Έλλειψη Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου στην περιοχή και ανάγκη ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Ραφήνας.

Έλλειψη Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου στην περιοχή και ανάγκη ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Ραφήνας. Υποδομές: Προβλήματα με αποχετευτικό, αντιπλημμυρικά έργα και σχολική στέγη.

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν, το ΚΚΕ τόνισε την ανάγκη για κρατική χρηματοδότηση και υποστήριξη των τοπικών φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κενά στις υποδομές και στην παροχή υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόσβαση στην υγεία: όπως σημειώθηκε, στην περιοχή δεν υπάρχει Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, γεγονός που επιβαρύνει τους κατοίκους και αυξάνει τον ρόλο των Κέντρων Υγείας.

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Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφήνας, γεγονός που ενέτεινε την προβολή των σχετικών θεμάτων. Το ΚΚΕ δεσμεύτηκε ότι θα αναδείξει τα ζητήματα στη Βουλή και στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργίας των υποδομών.

Για τους κατοίκους της Ραφήνας οι άμεσες συνέπειες είναι πρακτικές: η κατάσταση του λιμανιού αφορά την καθημερινή μετακίνηση και την ασφάλεια, ενώ οι ελλείψεις στην υγειονομική κάλυψη και στις μεταφορές επιβαρύνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες. Οι τοπικές αρχές και οι πολιτικοί φορείς καλούνται να καταθέσουν σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για τις παρεμβάσεις που απατούνται.