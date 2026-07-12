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Αστυνομικό Χαλκιδική Χαλκιδική

Συνελήφθη 27χρονος στη Χαλκιδική μετά από ελέγχους — κατασχέθηκε πτυσσόμενο γκλοπ

Κατά τη διάρκεια στοχευμένων επιχειρήσεων σε τουριστικές περιοχές της Χαλκιδικής, αστυνομικοί εντόπισαν σε δίκυκλο πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο και συνέλαβαν έναν 27χρονο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Από Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος Ανταποκριτής IA στη Χαλκιδική

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Συνελήφθη 27χρονος στη Χαλκιδική μετά από ελέγχους — κατασχέθηκε πτυσσόμενο γκλοπ
©Εικονογράφηση AI Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος / showtimecy.com

Επιχείρηση ελέγχων και σύλληψη σε τουριστική περιοχή

Στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων σε παραθεριστικές ζώνες της Χαλκιδικής, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα συντονισμένη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων ένας 27χρονος προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη μετά τον εντοπισμό στερεάς μεταλλικής ράβδου σε χώρο αποθήκευσης της δίκυκλης μοτοσικλέτας του.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από μεικτό κλιμάκιο που περιλάμβανε το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και το Τμήμα Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Οι αστυνομικοί έλεγξαν καταστήματα, οχήματα και πρόσωπα προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια σε περιοχές με αυξημένη κίνηση επισκεπτών.

Τι κατασχέθηκε και η νομική διαδικασία

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στη δίκυκλη μοτοσικλέτα του συλληφθέντος βρέθηκε και κατασχέθηκε μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος (γκλοπ). Ο 27χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

  • Συνελήφθη: 1 άτομο (27 ετών)
  • Κατασχεθέν αντικείμενο: πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος
  • Συμμετέχουσες υπηρεσίες: Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών, Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, Τμήμα Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων

Η έρευνα ολοκληρώθηκε επιτόπου και τα ευρήματα πολιορκήθηκαν ως αποδεικτικό υλικό για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Ελεγχόμενα σημεία Αριθμός
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 5
Οχήματα 12
Άτομα που ελέγχθηκαν 19

Τοπικές επιπτώσεις και συνέχεια

Οι στοχευμένοι έλεγχοι αυτού του τύπου στοχεύουν στην αποτροπή αξιόποινων πράξεων και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών. Για τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, η παρουσία ενισχυμένων αστυνομικών δυνάμεων στις τουριστικές ζώνες σημαίνει αυξημένη εποπτεία αλλά και πιθανή ταλαιπωρία κατά τους ελέγχους.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με σκοπό την πρόληψη της παραβατικότητας σε περιοχές με έντονη κίνηση. Οι πολίτες που βλέπουν ύποπτες συμπεριφορές καλούνται να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές.

Για τους επισκέπτες, συνιστάται η τήρηση των νόμων σχετικά με την οπλοκατοχή και η συμμόρφωση σε τυχόν αστυνομικούς ελέγχους ώστε να αποφεύγονται περιττά νομικά προβλήματα.

Σχετικά θέματα αστυνομία έλεγχοι όπλα Σύλληψη

Πηγές

Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος
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