Τα «Βάκχες» έρχονται στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική με ζωντανή μουσική από The Tiger Lillies

Μια διεθνής συμπαραγωγή φέρνει τη ριζοσπαστική ανάγνωση του Ευριπίδη στη Βόρεια Ελλάδα: σύμπραξη ΚΘΒΕ, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας με σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ και μουσική ζωντανά από το βρετανικό συγκρότημα The Tiger Lillies.

Παράσταση με διεθνές αποτύπωμα φτάνει στο βορρά

Μια σημαντική σκηνική ανάγνωση των Βακχών του Ευριπίδη θα παρουσιαστεί σε περιοδεία που περιλαμβάνει τη Θεσσαλονίκη και σημεία της Χαλκιδικής. Πρόκειται για συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), σε σκηνοθεσία του Βούλγαρου δημιουργού Γιάβορ Γκάρντεφ. Η παράσταση επιχειρεί να αναδείξει τη σύγκρουση ανάμεσα σε τάξη και χάος, διάταξη και αποσταθεροποίηση, μέσα από μια σκηνική γλώσσα που συνδυάζει θέατρο και ζωντανή μουσική.

Τη μουσική της παράστασης υπογράφουν και εκτελούν επί σκηνής οι The Tiger Lillies, το βρετανικό συγκρότημα με διεθνή παρουσία, το οποίο συμμετέχει επίσης ως δραματουργικό στοιχείο μέσα στη δράση. Στον ρόλο του Διονύσου εμφανίζεται ο Βούλγαρος ηθοποιός Λεονίντ Γιόβτσεφ, ενώ την Αγαύη ερμηνεύει η Ελληνίδα ηθοποιός Λουκία Μιχαλοπούλου.

Στοιχείο Συμμετέχοντες Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ Μουσική / Ερμηνεία The Tiger Lillies Κύριοι ρόλοι Λεονίντ Γιόβτσεφ, Λουκία Μιχαλοπούλου Συμπαραγωγή Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ», ΚΘΒΕ

Η παράσταση προσεγγίζει τον αρχαίο μύθο όχι ως μουσείο λόγου αλλά ως ζωντανό πείραμα πάνω στην κοινωνική αντοχή απέναντι στην «αποσταθεροποίηση». Το έργο θέτει ερωτήματα για το πώς ένας συλλογικός οργανισμός διαχειρίζεται το ξαφνικό συμβάν και πότε αυτό μετατρέπεται σε συλλογικό τραύμα. Στο τοπικό πλαίσιο, τέτοια ανάγνωση μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή δημόσιου διαλόγου γύρω από όρια, θεσμούς και κανόνες συμπεριφοράς.

Τι σημαίνει για τη Χαλκιδική και το κοινό της περιοχής

Για τη Χαλκιδική, η έλευση μιας παράστασης με διεθνή συντελεστές προσθέτει αξία στο πολιτιστικό πρόγραμμα του καλοκαιριού και ενισχύει την επισκεψιμότητα σε πολιτιστικά γεγονότα. Οι παραγωγές αυτού του είδους προσελκύουν θεατές από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και του εξωτερικού, που συνδυάζουν την παρακολούθηση παράστασης με τουριστική διαμονή.

Η παράσταση συνδέει θέατρο και ζωντανή μουσική, προσφέροντας πολυαισθητηριακή εμπειρία.

Η διεθνής σύνθεσή της (Ελλάδα–Βουλγαρία–βρετανική μουσική) αυξάνει το ενδιαφέρον πέρα από το τοπικό κοινό.

Ενδεχόμενη παρουσία σε ανοικτούς χώρους της Χαλκιδικής μπορεί να δημιουργήσει ζήτηση για μεταφορές και τοπικές υπηρεσίες φιλοξενίας.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής που ενδιαφέρονται για την παράσταση θα πρέπει να ενημερωθούν για τις ακριβείς ημερομηνίες, την ώρα και τους χώρους διεξαγωγής, καθώς και για θέματα εισιτηρίων και πρόσβασης, στοιχεία που αναμένεται να ανακοινωθούν από τους διοργανωτές (ΚΘΒΕ και φορείς της περιοχής).

Σε καλλιτεχνικό επίπεδο, η συνεργασία θιάσων από διαφορετικές χώρες και η ενσωμάτωση ενός συγκροτήματος με συγκεκριμένο μουσικό ιδίωμα λειτουργεί ως παράδειγμα διαπολιτισμικής παραγωγής που μπορεί να εμπλουτίσει το τοπικό πολιτιστικό απόθεμα και να ανοίξει δρόμους για μελλοντικές συμπράξεις.

Η παράσταση των «Βακχών» αποτελεί ευκαιρία για το κοινό της Χαλκιδικής να δει μια σύγχρονη, ριζοσπαστική ανάγνωση ενός αρχαίου έργου, που τοποθετεί επί σκηνής το ερώτημα της ανοχής απέναντι στην ανατροπή των γνωστών κανόνων. Η τοπική κοινωνία και οι φορείς πολιτισμού καλούνται να αξιοποιήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουν την πολιτιστική ζωή κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.