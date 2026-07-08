Τέλος στην ομηρία δεκαετιών: το Δημόσιο σταματά τις διεκδικήσεις αγροτικής γης στη Δυτική Αττική

Νομοθετική ρύθμιση βάζει στοπ στις δικαστικές διεκδικήσεις του κράτους για εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν, απλοποιώντας διαδικασίες στο Κτηματολόγιο και προστατεύοντας χιλιάδες ιδιοκτησίες στην περιοχή.

Νομοθετική παρέμβαση για τα αγροτικά ακίνητα

Με νέο νόμο υπό τον τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», το Ελληνικό Δημόσιο αποσύρει οριστικά την προσφυγή του για τη δικαστική διεκδίκηση αγροτικών εκτάσεων που είχε στο παρελθόν παραχωρήσει σε πολίτες. Η ρύθμιση αφορά άμεσα πολλές περιοχές της Δυτικής Αττικής — από τα Μέγαρα και την Ελευσίνα μέχρι τη Μάνδρα, τον Ασπρόπυργο, τα Βίλια και τις Ερυθρές — όπου ιστορικά υπήρξαν εκτεταμένες διανομές γης χωρίς την ολοκλήρωση της τυπικής μεταβίβασης στα αρχεία.

«Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη»

Η αλλαγή επιτυγχάνεται με διάταξη που διαγράφει πλέον κάθε αξίωση του Δημοσίου όταν οι κάτοχοι τεκμηριώνουν τη σχέση τους με παραχωρητήρια, διανομές, κλήρους ή αντίστοιχες διοικητικές πράξεις. Παράλληλα, ανοίγεται ο δρόμος για αυτοματοποιημένη διόρθωση λανθασμένων πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο, όπου το κράτος εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης λόγω γραφειοκρατικών ελλείψεων.

Η εφαρμογή της νέας ρύθμισης συνοδεύεται από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία έχει αποσταλεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις Πολιτικής Γης και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Η εγκύκλιος καθορίζει τα βήματα με τα οποία θα κινηθεί η διοίκηση, ώστε να αποφεύγονται μελλοντικές δικαστικές διαμάχες ανάμεσα σε ιδιώτες και Δημόσιο για εκτάσεις που είχαν ήδη παραχωρηθεί.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η πρακτική σημασία της ρύθμισης είναι πολλαπλή: διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις, οι αγοραπωλησίες και οι κληρονομιές των αγροτικών ακινήτων, ενώ μειώνεται ο κίνδυνος μπλοκαρίσματος τραπεζικών διαδικασιών που απαιτούν νόμιμη ιδιοκτησία ως προαπαιτούμενο για δάνεια ή ενέσεις κεφαλαίου.

Ποιοι ωφελούνται: ιδιοκτήτες με παραχωρητήρια, διανομές ή κλήρους.

ιδιοκτήτες με παραχωρητήρια, διανομές ή κλήρους. Τι καταργείται: η δυνατότητα του Δημοσίου να διεκδικεί δικαστικά αυτές τις εκτάσεις.

η δυνατότητα του Δημοσίου να διεκδικεί δικαστικά αυτές τις εκτάσεις. Ποια υπηρεσία ενεργοποιήθηκε: οδηγίες εφαρμογής προς τις περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε τοπικό επίπεδο, οι αγρότες και οι ιδιοκτήτες γης που επί χρόνια βρέθηκαν σε αναμονή για εκκρεμούσες δικαστικές αποφάσεις μπορούν να αναμένουν ταχύτερο και πιο σαφές αποτέλεσμα στις διοικητικές εγγραφές. Η απλούστευση της διαδικασίας σημαίνει λιγότερα κόστη για νομικές ενέργειες και μικρότερο διοικητικό βάρος.

Πρόβλημα Νέα ρύθμιση Δημόσιο εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτης Απόσυρση διεκδικήσεων κατά παραχωρητηρίων/διανομών Εγκλωβισμός μεταβιβάσεων Απλούστευση διαδικασίας στο Κτηματολόγιο

Η τοπική διοίκηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δυτικής Αττικής θα κληθούν το επόμενο διάστημα να εφαρμόσουν την εγκύκλιο, ενημερώνοντας τους πολίτες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές ενέργειες που θα διασφαλίσουν την οριστική κατοχύρωση των τίτλων. Η εξέλιξη αυτή αντιμετωπίζεται στην περιοχή ως σημαντική ανακούφιση για χιλιάδες οικογένειες που ταλαιπωρούνταν από γραφειοκρατικές ασάφειες δεκαετιών.