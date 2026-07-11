Ξεκινά σήμερα το 34ο Φεστιβάλ Κασσάνδρας με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Το 34ο Φεστιβάλ Κασσάνδρας ανοίγει απόψε το πρόγραμμα στο Αμφιθέατρο Σίβηρης με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε αφιέρωμα για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση.

Έναρξη απόψε στο Αμφιθέατρο Σίβηρης

Σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, ανοίγει τις πύλες του το 34ο Φεστιβάλ Κασσάνδρας, σε μια διοργάνωση που θέτει την περιοχή στο κέντρο του θερινού πολιτιστικού χάρτη της Χαλκιδικής. Η εναρκτήρια συναυλία πραγματοποιείται στο Αμφιθέατρο Σίβηρης και φέρνει στην Κασσάνδρα τη Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα αφιερωμένο στα 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση.

Το φεστιβάλ αναδεικνύει την έμφαση στην ποιότητα και τη συνεργασία με θεσμικούς φορείς: συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Κρατική Σχολή Χορού, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας. Στο καλλιτεχνικό κάλεσμα συμπεριλαμβάνονται επίσης καταξιωμένοι δημιουργοί και σχήματα με διεθνή δράση, όπως ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, ο Μίλτος Λογιάδης, ο Κωνσταντίνος Δημηνάκης, η Μάρια Ντεβιτζάκη, καθώς και παραγωγοί με πανελλαδική και διεθνή παρουσία.

Ημέρα έναρξης: Σάββατο 11 Ιουλίου 2026

Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 Ώρα: 21:00

21:00 Τόπος: Αμφιθέατρο Σίβηρης, Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Το πρόγραμμα της εναρκτήριας βραδιάς περιλαμβάνει έργα σημαντικών συνθετών, με αποκορύφωμα τη Συμφωνία αρ. 9 («Νέος Κόσμος»). Στη συναυλία συμπράττει η βιολίστρια Liya Petrova και τη διεύθυνση της ορχήστρας αναλαμβάνει ο Leo McFall.

Στοιχείο Πληροφορία Φορέας έναρξης Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης Κύριοι συμμετέχοντες Κρατική Σχολή Χορού, ΚΘΒΕ, Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Κύριες εμφανίσεις Liya Petrova (βιολί), Leo McFall (διεύθυνση)

Για τη Χαλκιδική, το φεστιβάλ λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής πολιτιστικής ζωής: αυξάνει το ενδιαφέρον επισκεπτών, ενισχύει το θερινό πρόγραμμα εκδηλώσεων και προσφέρει ευκαιρίες συνεργασίας σε τοπικούς φορείς και δημιουργούς. Η παρουσία σημαντικών σχημάτων από τη Θεσσαλονίκη και το εξωτερικό συμβάλλει στην ενίσχυση του κύρους της διοργάνωσης και αναδεικνύει την Κασσάνδρα ως προορισμό που συνδυάζει θάλασσα και πολιτισμό.

Καθώς το φεστιβάλ διατηρεί παράδοση και φέρνει κάθε χρόνο υψηλού επιπέδου παραγωγές, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής καλούνται να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για παρακολούθηση παραστάσεων που σπάνια φιλοξενούνται στην περιφέρεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, εκτός από την κλασική συναυλία έναρξης, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις με διεθνές αποτύπωμα, όπως η παραγωγή «Βάκχες» και συνεργασίες δημιουργών με διεθνές κύρος.

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι το φεστιβάλ διατηρεί ισορροπία ανάμεσα στην τοπική δημιουργία και την παρουσία διεθνών σχημάτων, γεγονός που το καθιστά σημαντικό πολιτιστικό κόμβο για τη Χαλκιδική και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρακτικό συμπέρασμα για τους κατοίκους: Η σημερινή έναρξη αποτελεί ευκαιρία για συμμετοχή σε εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου κοντά στο σπίτι, ενώ αναμένεται να αυξήσει την επισκεψιμότητα στην Κασσάνδρα τις επόμενες ημέρες.