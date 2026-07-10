Τραγωδία στη Ρόδο: Πέθανε βρέφος 10 μηνών μετά από πνιγμό και αεροδιακομιδή

Ένα βρέφος 10 μηνών κατέληξε λίγες ώρες μετά τον σοβαρό πνιγμό και την επείγουσα αεροδιακομιδή του στην Αθήνα. Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης και κινητοποίησε νοσοκομειακό προσωπικό και ΕΚΑΒ.

Συνοπτικά

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με το βρέφος 10 μηνών που υπέστη πνιγμονή κατά τη διάρκεια σίτισης στη Ρόδο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου σε πολύ σοβαρή κατάσταση και, παρά την αρχική επέμβαση για την απομάκρυνση του τεμαχίου τροφής από τον αεραγωγό, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας. Το βρέφος κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού.

Το περιστατικό εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (09.07), όταν το παιδί παρουσίασε σοβαρό επεισόδιο πνιγμού κατά τη διάρκεια της σίτισης. Το βρέφος προσκομίστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ. Οι εφημερεύοντες γιατροί προχώρησαν γρήγορα στην προσπάθεια αφαίρεσης του ξένου σώματος από τον αεραγωγό και κατάφεραν να το εξαγάγουν, ωστόσο η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου επιβάρυνε σημαντικά την κατάστασή του.

Χρονικό Γεγονός Βράδυ 09/07 Επεισόδιο πνιγμού και εισαγωγή στο Νοσοκομείο Ρόδου Λίγο μετά τις 23:00 Αφαίρεση ξένου σώματος από τον αεραγωγό Επείγουσα νυχτερινή αεροδιακομιδή Μεταφορά σε εξειδικευμένη νοσηλεία στην Αθήνα Νωρίς το πρωί (περίπου 04:30) Θάνατος του βρέφους

Η απόφαση για αεροδιακομιδή λήφθηκε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και της ανάγκης για εξειδικευμένη φροντίδα. Το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκε για τη διακομιδή, ενώ οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και μετά την άφιξη στο νοσοκομείο της Αθήνας.

Τοπικές επιπτώσεις και χρήσιμες πληροφορίες

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της γρήγορης αναγνώρισης και αντιμετώπισης επεισοδίων πνιγμονής σε βρέφη.

Κρίσιμη παραμένει η επάρκεια εξοπλισμού και εκπαίδευσης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νησιωτικών νοσοκομείων.

Για επείγοντα περιστατικά ο αριθμός κλήσης είναι το 112 ή το 166 (ΕΚΑΒ)· η ταχύτερη παρέμβαση μπορεί να έχει καθοριστική σημασία.

Οι αρχικές επεμβάσεις των γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου περιελάμβαναν την απόφραξη του αεραγωγού και την προσπάθεια επαναφοράς. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου οδήγησε σε σοβαρές επιπλοκές που δεν κατέστη δυνατό να ανατραπούν.

Το περιστατικό συγκλονίζει το νησί και εγείρει ερωτήματα για την πρόληψη ανάλογων ατυχημάτων κατά τη σίτιση βρεφών. Οι υγειονομικές αρχές και οι παιδοτρεις συνιστούν σε γονείς και φροντιστές να ενημερώνονται για τεχνικές ασφαλούς σίτισης και πρώτων βοηθειών σε παιδιά, καθώς και για τους κινδύνους επιχρισμού τροφής σε πολύ μικρές ηλικίες.

Παραμένουμε σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν νεότερα στοιχεία και ενημερώσεις σχετικά με το περιστατικό.