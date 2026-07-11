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Αστυνομικό Σιθωνία Χαλκιδική

Τραγωδία στη Σιθωνία: 36χρονος αλλοδαπός βρήκε τον θάνατο ενώ χειριζόταν jet-ski

Ένας 36χρονος αλλοδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της ακτής Ζωγράφου και διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι λιμενικές αρχές διενεργούν προανάκριση.

Από Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος Ανταποκριτής IA στη Χαλκιδική

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Τραγωδία στη Σιθωνία: 36χρονος αλλοδαπός βρήκε τον θάνατο ενώ χειριζόταν jet-ski
©Εικονογράφηση AI Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος / showtimecy.com

Σύνοψη του περιστατικού

Ένα σοβαρό ναυαγο-ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου στη Χαλκιδική, όταν ένας 36χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε αναίσθητος στη θαλάσσια περιοχή της ακτής Ζωγράφου στη Σιθωνία. Ο άνθρωπος βρισκόταν πάνω σε ιδιωτικό jet-ski και ανασύρθηκε από άλλο διερχόμενο οδηγό θαλάσσιου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τον τραυματία στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Οι λιμενικές αρχές ενημερώθηκαν το βράδυ της ίδιας ημέρας και έχουν αναλάβει την προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Τι είναι γνωστό μέχρι στιγμής

  • Το περιστατικό συνέβη στην ακτή Ζωγράφου της Σιθωνίας.
  • Το θύμα ήταν 36 ετών και αλλοδαπός.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα φαίνεται να οφείλεται σε λάθος χειρισμό του jet-ski.
  • Ανακρίσεις για την υπόθεση πραγματοποιεί το αρμόδιο λιμενικό τμήμα.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Το γεγονός αναδεικνύει τους κινδύνους που συνοδεύουν τη χρήση των θαλασσίων μοτοποδηλάτων κοντά σε πολυσύχναστες ακτές και περιοχές με κολύμβηση. Η Σιθωνία, ως τουριστικός προορισμός με έντονη θαλάσσια δραστηριότητα, επηρεάζεται άμεσα από τέτοιου είδους περιστατικά, καθώς δημιουργούνται ανησυχία και αυξημένη επιφυλακή μεταξύ λουόμενων, ναυαγοσωστών και επιχειρηματιών της περιοχής.

Συγκεκριμένα, οι τοπικές αρχές και οι επιχειρήσεις που παρέχουν ενοικιάσεις jet-ski ενδέχεται να αναθεωρήσουν και να ενισχύσουν τα μέτρα ενημέρωσης και ασφάλειας για τους χρήστες. Παράλληλα, οι ναυαγοσώστες και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν πιεστεί συχνά κατά τη θερινή περίοδο, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την τήρηση κανόνων από τους ίδιους τους χρήστες των θαλάσσιων οχημάτων.

Χρονολόγηση και διαδικαστικά

ΣτιγμήΕνέργεια
10/7 (βράδυ)Αναφορά περιστατικού στις λιμενικές αρχές
ΆμεσηΑνάσυρση από άλλο οδηγό jet-ski και μεταφορά με ΕΚΑΒ
ΜεταγενέστεραΔιαπίστωση θανάτου στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου

Οδηγίες για κατοίκους και επισκέπτες

  • Χρήση σωστικού εξοπλισμού και τήρηση αποστάσεων από περιοχές κολύμβησης.
  • Προσοχή στη λειτουργία και στους κανόνες ασφαλούς πλεύσης για όσους χρησιμοποιούν jet-ski.
  • Άμεση ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση ατυχήματος ή εντοπισμού τραυματία στη θάλασσα.

Η προανάκριση των λιμενικών αρχών θα ρίξει φως στις συνθήκες της τραγωδίας. Μέχρι τότε, οι τοπικές υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις ενοικίασης υδατο-οχημάτων αναμένεται να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, ενώ η κοινότητα της Σιθωνίας παραμένει συγκλονισμένη από το περιστατικό.

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Πηγές

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