Τριμερής γερμανική αποστολή στην Αλεξανδρούπολη για την προετοιμασία αδελφοποίησης

Από 10 έως 13 Ιουλίου 2026 οι δήμαρχοι των Kelsterbach, Raunheim και Rüsselsheim επισκέπτονται την Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο ανταπόδοσης και σχεδιασμού συνεργασιών που αφορούν τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την αυτοδιοίκηση.

Ενίσχυση δεσμών και προετοιμασία αδελφοποίησης

Τις ημέρες 10-13 Ιουλίου 2026 η Αλεξανδρούπολη φιλοξενεί την αντιπροσωπεία τριών γερμανικών δήμων, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών βημάτων για την επικείμενη αδελφοποίηση με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η επίσκεψη γίνεται σε ανταπόδοση της πρόσφατης επίσκεψης του δημάρχου της Αλεξανδρούπολης και αντιδημάρχων στις γερμανικές πόλεις, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 30 Απριλίου και 4 Μαΐου 2026, και επιβεβαιώνει την πρόθεση αμφότερων των πλευρών για στενότερη συνεργασία.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι επισκέπτες θα εξετάσουν έργα και υποδομές του δήμου και θα συμμετάσχουν σε προγραμματισμένες επαφές με στελέχη της δημοτικής αρχής. Η ατζέντα δίνει έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στη διερεύνηση κοινών πρωτοβουλιών στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, του αθλητισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επίσκεψη σε σημαντικές τοπικές υποδομές και πολιτιστικούς χώρους.

Ξενάγηση σε φυσικούς προορισμούς της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Δέλτα του Έβρου.

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας.

Συναντήσεις εργασίας για τον σχεδιασμό της διαδικασίας αδελφοποίησης.

Η ατζέντα περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις σε τουριστικά και ιστορικά σημεία ενδιαφέροντος, όπως ο ναός της Παναγίας Κοσμοσώτηρας στις Φέρες και η παραλιακή ζώνη Μάκρης – Δικέλλων, ώστε οι φιλοξενούμενοι να γνωρίσουν τοπικούς πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε κοινά προγράμματα.

Γερμανική πόλη Δήμαρχος (όνομα) Kelsterbach Patrick Burghardt Raunheim David Rendel Rüsselsheim Manfred Ockel

Η πρωτοβουλία για αδελφοποίηση, όπως περιγράφεται, στοχεύει στη δημιουργία μακροχρόνιων δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων δήμων, με όφελος για τις τοπικές κοινωνίες στον Έβρο. Οι τομείς που αναφέρονται ρητά ως κοινό ενδιαφέρον περιλαμβάνουν την τοπική διοίκηση, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τα αθλητικά δίκτυα και την επιχειρηματικότητα.

Για την Αλεξανδρούπολη, μια τέτοια διεθνής σύνδεση σημαίνει πιθανές ευκαιρίες προβολής και ανταλλαγής εμπειριών διαχείρισης αστικού χώρου, υποδομών και τοπικών εκδηλώσεων. Η παρουσία των Γερμανών δημάρχων παράλληλα με τις εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας αναμένεται να δώσει ορατότητα στις συζητήσεις και να διευκολύνει την πρακτική προετοιμασία των επόμενων βημάτων προς την επίσημη αδελφοποίηση.

Για τους κατοίκους της περιοχής, σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι συζητήσεις δεν περιορίζονται σε τυπικές τελετές αλλά στοχεύουν σε ανταλλαγές που μπορούν να μεταφραστούν σε κοινά προγράμματα και έργα. Η εξέλιξη της διαδικασίας θα παρακολουθείται από τη δημοτική αρχή, η οποία θα ενημερώσει το κοινό για τα επόμενα στάδια και πιθανές ευκαιρίες συμμετοχής φορέων και πολιτών.