Βόλος: Πολιτική τριβή για το νέο Πυροσβεστικό Μέγαρο και την οργάνωση Πολιτικής Προστασίας

Εσωκομματικές διαφωνίες στη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία, ανταγωνιστικές προτάσεις για το Πυροσβεστικό Μέγαρο και διεκδικήσεις που καθυστερούν την υλοποίηση ενός έργου κρίσιμου για την ασφάλεια της περιοχής.

Αντιπαραθέσεις και εκκρεμότητες για ένα έργο ζωτικής σημασίας

Στον Βόλο έχει ανοίξει ένα μέτωπο συζητήσεων και πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από την κατασκευή του νέου Πυροσβεστικού Μεγάρου. Η υπόθεση αποκτά τοπική σημασία καθώς αφορά την αναδιοργάνωση υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια και την ετοιμότητα απέναντι σε κινδύνους, ενώ παράλληλα έχει γίνει σημείο εσωκομματικού ανταγωνισμού στοπ την τοπική Νέα Δημοκρατία.

Δύο βουλευτές της Μαγνησίας προώθησαν σχεδόν ταυτόχρονα διαφορετικές λύσεις για το ίδιο έργο: η κ. Ζέττα Μακρή ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε τη δέσμευση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελου Τουρνά, για ένταξη του Πυροσβεστικού Μεγάρου στο πρόγραμμα ΣΔΙΤ του υπουργείου. Ωστόσο ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος παρουσίασε την πρότασή του για τη δημιουργία ενός ενιαίου Κέντρου Πολιτικής Προστασίας στις εγκαταστάσεις του πρώην ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που θα φιλοξενούσε την Πυροσβεστική, υπηρεσίες της Περιφέρειας και το ΕΚΑΒ.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την πρόταση του κ. Τριαντόπουλου «καλοδεχούμενη» και δεν έκλεισε την πόρτα ούτε στη μια ούτε στην άλλη λύση.

Η τριβή αποκτά επιπλέον πλαίσιο καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας, επανέφερε την εκδοχή ότι η Περιφέρεια είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση 6 εκατ. ευρώ και είχε ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες, όμως το έργο «κόλλησε» λόγω καθυστέρησης από την πλευρά του υπουργείου στην κατάθεση της σχετικής μελέτης. Αυτή η επισήμανση τοποθετεί το ζήτημα και σε επίπεδο διαχείρισης πόρων και συντονισμού φορέων.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι, παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις για κοινό σκοπό, στο παρασκήνιο επικρατεί διαφορετική στρατηγική ανάμεσα σε τοπικούς πολιτικούς εκπροσώπους και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό καθιστά αβέβαιη την άμεση δρομολόγηση των εργασιών και δημιουργεί ερωτήματα για το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο υλοποίησης του έργου.

Πρόταση 1: Ένταξη στο πρόγραμμα ΣΔΙΤ (προώθηση από τη Ζ. Μακρή, με δέσμευση του υπουργού).

Ένταξη στο πρόγραμμα ΣΔΙΤ (προώθηση από τη Ζ. Μακρή, με δέσμευση του υπουργού). Πρόταση 2: Ενιαίο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας στις εγκαταστάσεις πρώην ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (προώθηση από τον Χ. Τριαντόπουλο).

Ενιαίο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας στις εγκαταστάσεις πρώην ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (προώθηση από τον Χ. Τριαντόπουλο). Επιπλέον παράγοντας: Περιφερειακή χρηματοδότηση 6.000.000 € και καθυστερήσεις λόγω μη έγκαιρης μελέτης από το υπουργείο (όπως αναφέρει ο Δ. Κουρέτας).

Για τους κατοίκους του Βόλου οι εξελίξεις δεν είναι απλώς κομματική υπόθεση: αφορούν τη χωροθέτηση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ φορέων και τη χρήση πόρων που έχουν ήδη δεσμευθεί σε κάποιο επίπεδο. Η αβεβαιότητα μπορεί να μεταφραστεί σε επιπλέον καθυστερήσεις στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και των συναφών υπηρεσιών στην περιοχή.

Πρόταση Υποστηρικτές Κύριο στοιχείο ΣΔΙΤ Ζ. Μακρή / υπουργός Ένταξη στο πρόγραμμα του υπουργείου Ενιαίο Κέντρο Χ. Τριαντόπουλος Χώρος: πρώην ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Πυροσβεστική + Περιφέρεια + ΕΚΑΒ) Περιφερειακή πρόταση Δ. Κουρέτας Χρηματοδότηση 6.000.000 €, με καθυστερημένη μελέτη υπουργείου

Από εδώ και πέρα, ο τρόπος που θα προχωρήσουν οι συζητήσεις μεταξύ βουλευτών, υπουργείου και Περιφέρειας θα κρίνει αν το έργο θα αποκτήσει γρήγορα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή αν θα παραμείνει σε εκκρεμότητα, με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια και στην οργάνωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας στον Βόλο και την ευρύτερη περιοχή.