Υπό έλεγχο η φωτιά στις τουαλέτες του Θριασίου — προληπτική απομάκρυνση λόγω καπνών

Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής έθεσε υπό έλεγχο μικρής έκτασης φωτιά σε τουαλέτα του ισογείου του Θριασίου στην Ελευσίνα. Δεν χρειάστηκε μεταφορά ασθενών. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών διερευνά τα αίτια.

Άμεση απόκριση και περιορισμένη έκταση

Στις 17:00 περίπου του Σαββάτου προκλήθηκε φωτιά σε τουαλέτα στο ισόγειο του Θριασίου Νοσοκομείου στην Ελευσίνα. Η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης, αλλά προκάλεσε έντονη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης λόγω των πυκνών καπνών που αναπτύχθηκαν στον εν λόγω χώρο.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής αποτελούμενες από 15 πυροσβέστες και πέντε οχήματα, οι οποίες κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά γρήγορα και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε άλλες πτέρυγες του νοσοκομείου. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν απαιτήθηκε εκκένωση θαλάμων ούτε μετακίνηση ασθενών.

Μέτρα από το νοσοκομείο και έρευνα για τα αίτια

Λόγω του καπνού που συγκεντρώθηκε στον ισόγειο χώρο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των παρευρισκομένων στην περιοχή των τουαλετών. Οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου συνεργάστηκαν με την Πυροσβεστική ώστε να περιοριστεί οποιαδήποτε πιθανή διατάραξη των λειτουργιών των κλινικών.

Για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος έσπευσε στο σημείο το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο αναλαμβάνει να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και να εντοπίσει πιθανά αίτια.

Χρονική στιγμή: απόγευμα Σαββάτου, περίπου 17:00.

απόγευμα Σαββάτου, περίπου 17:00. Δυνάμεις Πυροσβεστικής: 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα.

15 πυροσβέστες, 5 οχήματα. Εκκένωση: προληπτική απομάκρυνση σε χώρο του ισογείου, χωρίς μεταφορά ασθενών.

προληπτική απομάκρυνση σε χώρο του ισογείου, χωρίς μεταφορά ασθενών. Έρευνα: Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών Δυτικής Αττικής.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές συνέπειες

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής της Ελευσίνας, το περιστατικό επιβεβαιώνει την ευαισθησία των υποδομών υγείας απέναντι σε περιστατικά που μπορεί να προκαλέσουν διακοπή λειτουργίας ή κίνδυνο για ασθενείς. Αν και στην προκείμενη περίπτωση δεν υπήρξε ανάγκη μετακίνησης ασθενών, το γεγονός ότι πυκνοί καπνοί επέβαλαν προληπτικά μέτρα δείχνει την ανάγκη για συνεχή έλεγχο των εγκαταστάσεων και σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης.

Η ταχεία επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τη διασπορά της φωτιάς, ωστόσο το Ανακριτικό Κλιμάκιο θα καθορίσει αν πρόκειται για ατύχημα ή για αθέμιτη ενέργεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι καθοριστικά για τυχόν λήψη συμπληρωματικών μέτρων ασφαλείας από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Θριάσιο Νοσοκομείο, Ελευσίνα Χρόνος Απόγευμα Σαββάτου (μετά τις 17:00) Προσωπικό Πυροσβεστικής 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα Επιπτώσεις Προληπτική απομάκρυνση από χώρο ισογείου, χωρίς μεταφορά ασθενών Έρευνα Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών Δυτικής Αττικής

Τι να προσέχουν οι πολίτες

Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι πολίτες και οι συνοδοί ασθενών καλό είναι να ακολουθούν τις οδηγίες του νοσηλευτικού προσωπικού και των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης, να αποφεύγουν την προσέγγιση στον τόπο του συμβάντος και να ενημερώνονται από επίσημες πηγές για τυχόν διακοπές υπηρεσιών. Η ταχεία ενημέρωση και η συμμόρφωση στα μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο και διευκολύνουν την επέμβαση των υπηρεσιών.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση με τα αποτελέσματα των ερευνών του Ανακριτικού Κλιμακίου και σχόλια από τη διοίκηση του νοσοκομείου, μόλις αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες.