Υπουργός: οι αστυνομικοί στο Άργος «δεν ενήργησαν σωστά» — χάθηκε ανθρώπινη ζωή

Μία ημέρα μετά τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος από πυρά αστυνομικών, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παραδέχεται υπέρβαση και αναφέρει ότι η υπόθεση θα αξιολογηθεί δικαστικά. Παράλληλα ενημερώνει για την πορεία της έρευνας στην υπόθεση Marfin.

Μία ημέρα μετά το περιστατικό στο Άργος, όπου ένας 20χρονος κατέληξε έπειτα από πυρά που δέχθηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί «δεν ενήργησαν σωστά» και ότι υπερέβησαν, με αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Η αναγνώριση αυτή από τον αρμόδιο υπουργό έχει σημασία για την πορεία των ερευνών και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Τι είπε ο υπουργός και πώς θα προχωρήσει η διερεύνηση

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αποστολή της Αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει τους δολοφόνους και όχι να σκοτώνει παιδιά. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια ενέργεια που «δεν έπρεπε να γίνει» και η οποία θα αξιολογηθεί από τα δικαστήρια.

«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή.»

Από τα όσα έχει δηλώσει ο υπουργός προκύπτει ότι η υπόθεση θα περάσει από τη δικαστική διαδικασία και ότι οι αρμόδιες αρχές θα αξιολογήσουν την ορθότητα των ενεργειών των αστυνομικών. Δεν αναφέρθηκαν στη δημόσια δήλωση περαιτέρω λεπτομέρειες για τα συμβάντα της καταδίωξης ή για την τρέχουσα στάση των εμπλεκομένων υπηρεσιών πέραν του γενικού χαρακτηρισμού της τακτικής ως μη ορθής.

Συνδέσεις με άλλες δικαστικές εξελίξεις που ανέφερε ο υπουργός

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση της Marfin και στις νέες συλλήψεις, επισημαίνοντας ότι η συλλογή στοιχείων είχε ξεκινήσει ήδη από το 2019. Όπως είπε, μετά την επιστροφή του στο υπουργείο το 2024 η δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, τα οποία προχώρησαν σε επανεξέταση του αποδεικτικού υλικού.

2019 : έναρξη συλλογής στοιχείων για την υπόθεση Marfin.

: έναρξη συλλογής στοιχείων για την υπόθεση Marfin. 2024 : ανάθεση της δικογραφίας σε ειδικές υπηρεσίες μετά την επιστροφή του υπουργού.

: ανάθεση της δικογραφίας σε ειδικές υπηρεσίες μετά την επιστροφή του υπουργού. Σήμερα: διαβίβαση πορισμάτων στην ανάκριση και στην Εισαγγελία.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η πρόοδος της υπόθεσης οφείλεται στην πολύμηνη εργασία των αστυνομικών και ότι τα πορίσματα έχουν ήδη διαβιβαστεί στις δικαστικές αρχές, με όλο το σχετικό υλικό στη διάθεσή τους. Αναγνώρισε ωστόσο ότι στο παρελθόν υπήρξαν αστοχίες στη διερεύνηση της υπόθεσης, υπενθυμίζοντας πως άτομα που είχαν παραπεμφθεί το 2014 τελικά αθωώθηκαν.

Τι σημαίνουν οι δηλώσεις για γονείς και μαθητές

Οι δηλώσεις του υπουργού αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για γονείς και μαθητές διότι αναδεικνύουν δύο βασικά ζητήματα: την ανάγκη για σαφή κανόνες στη χρήση μέσων αναγκαστικής επιβολής του νόμου και την ύπαρξη θεσμικών διαδικασιών αξιολόγησης και λογοδοσίας όταν υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής. Για όσους έχουν παιδιά ή είναι μαθητές, οι εξελίξεις αυτές σημαίνουν ότι η κοινωνία και οι αρχές ελέγχονται ως προς την τήρηση των δικαιωμάτων και των διαδικασιών ασφαλείας.

Περιστατικό Επίπεδο Θάνατος 20χρονου στο Άργος Διερεύνηση από δικαστικές αρχές Υπόθεση Marfin Συλλογή στοιχείων από 2019 — ανατεθειμένη σε ειδικές υπηρεσίες 2024

Συνολικά, οι δηλώσεις του υπουργού αποτελούν δημόσια αναγνώριση ότι είχε συμβεί υπέρβαση από αστυνομικούς στην περίπτωση του Άργους και ότι η χώρα κινείται προς τη δικαστική διερεύνηση. Οι επόμενες κινήσεις που πρέπει να παρακολουθούν γονείς και μαθητές είναι:

οι επίσημες ανακοινώσεις των εισαγγελικών αρχών για την πορεία της υπόθεσης,

η τυχόν πειθαρχική διαδικασία ή ποινική δίωξη σε βάρος των εμπλεκομένων,

η δημόσια ενημέρωση για τα ευρήματα της υπηρεσιακής και δικαστικής διερεύνησης.

Η παραδοχή του υπουργού ανοίγει τη συζήτηση για την εκπαίδευση και τις οδηγίες που δίνονται στα σώματα ασφαλείας σχετικά με τη χρήση όπλων και την αντιμετώπιση περιστατικών καταδιώξεων, καθώς και για τους μηχανισμούς ελέγχου που διασφαλίζουν την προστασία των πολιτών. Η κοινωνία αναμένει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εφαρμογή του νόμου όπου απαιτηθεί.