2,57 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για διδακτική εμπειρία νέων διδακτόρων σε πέντε ΑΕΙ

Το Υπουργείο ενέταξε στο ΕΣΠΑ την πρώτη φάση μιας τριετούς δράσης που χρηματοδοτεί την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε νέους κατόχους διδακτορικού, με αρχικό κονδύλι 2.567.000 ευρώ για πέντε πανεπιστήμια και συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 85 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024–2027.

Με απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ οι πρώτες πράξεις που στοχεύουν στην παροχή ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Το αρχικό δημόσιο κονδύλι ανέρχεται σε 2.567.000 ευρώ και αφορά συγκεκριμένα πέντε ΑΕΙ: το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πάντειο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Σκοπός και δομή της δράσης

Η πρωτοβουλία, που έχει ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025 και θα διαρκέσει τρία ακαδημαϊκά έτη, αποσκοπεί στη συστηματική ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε νέους διδάκτορες. Στόχος είναι διπλός: αφενός να προσφέρουν οι νέοι επιστήμονες πρακτική διδακτική εμπειρία, αφετέρου τα ιδρύματα να εμπλουτίσουν το διδακτικό τους προσωπικό με νέα στελέχη.

"Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027"

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο συνολικός προϋπολογισμός για τα ακαδημαϊκά έτη 2024–2025 ως 2026–2027 αναμένεται να προσεγγίσει τα 85.000.000 ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυνατότητα κλιμάκωσης της παρέμβασης.

Επιδράσεις για φοιτητές, πανεπιστήμια και αγορά εργασίας

Για τους φοιτητές, η παρουσία νέων διδακτόρων σημαίνει αύξηση διαθέσιμων διδασκόντων και πιθανή ενίσχυση της ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών. Για τα ιδρύματα, η πρόσβαση σε επιστημονικό δυναμικό με σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις μπορεί να αναβαθμίσει την ποιότητα διδασκαλίας και να μειώσει προσωρινά τη φόρτιση του υπάρχοντος διδακτικού προσωπικού.

Οφέλη για νέους διδάκτορες : συλλογή διδακτικής εμπειρίας, ενίσχυση βιογραφικού, μεγαλύτερη πιθανότητα σταθερής ακαδημαϊκής απασχόλησης.

: συλλογή διδακτικής εμπειρίας, ενίσχυση βιογραφικού, μεγαλύτερη πιθανότητα σταθερής ακαδημαϊκής απασχόλησης. Οφέλη για ΑΕΙ : διεύρυνση διδακτικού προσωπικού, ευκολότερη κάλυψη μαθημάτων, ενίσχυση συνεργασιών έρευνας-διδασκαλίας.

: διεύρυνση διδακτικού προσωπικού, ευκολότερη κάλυψη μαθημάτων, ενίσχυση συνεργασιών έρευνας-διδασκαλίας. Οικονομική διάσταση: το μέτρο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και αποτελεί μέρος ευρύτερου προϋπολογισμού που μπορεί να φτάσει τα 85 εκατ. ευρώ.

Η επιτυχία της δράσης θα εξαρτηθεί από την ποιότητα της αξιολόγησης των προτάσεων, τη στοχευμένη κατανομή των πόρων και την ικανότητα κάθε Ιδρύματος να ενσωματώσει τους νέους διδάκτορες με αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, κρίσιμο θα είναι το πλαίσιο της αυτοδύναμης διδασκαλίας (ωράριο, αντικείμενο, αξιολόγηση), ώστε η εμπειρία να είναι ουσιαστική και συγκρίσιμη μεταξύ ιδρυμάτων.

ΑΕΙ Σημείωση Πανεπιστήμιο Πατρών Ένταξη στην πρώτη φάση Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ένταξη στην πρώτη φάση Πάντειο Πανεπιστήμιο Ένταξη στην πρώτη φάση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ένταξη στην πρώτη φάση Πανεπιστήμιο Κρήτης Ένταξη στην πρώτη φάση

Η συνέχεια εξαρτάται από τη ροή νέων εντάξεων και την πραγματική απορρόφηση των κονδυλίων. Αν η διαδικασία συνεχίσει με γρήγορους ρυθμούς, το πρόγραμμα μπορεί να παράσχει ουσιαστικές ευκαιρίες σε μεγάλο αριθμό νέων διδασκόντων και να συμβάλει στον ανασχεδιασμό της ακαδημαϊκής αγοράς εργασίας στην Ελλάδα.