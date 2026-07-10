Αγία Παρασκευή: Ανασχηματισμός στη διοίκηση του δήμου με νέα πρόσωπα σε αντιδημαρχίες

Ο δήμαρχος Γιάννης Μυλωνάκης προχώρησε σε ανακατατάξεις στο σχήμα της διοίκησης μετά την εκλογή του Γ. Λογοθέτη ως προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αλλαγές αφορούν βασικούς τομείς λειτουργίας του δήμου.

Νέο σχήμα αντιδημάρχων στην Αγία Παρασκευή

Με αφετηρία την εκλογή του Γιάννη Λογοθέτη στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης ανακοίνωσε μεταβολές στο διοικητικό σχήμα του δήμου. Οι τοποθετήσεις αφορούν αρμοδιότητες που επηρεάζουν άμεσα υπηρεσίες σημερινής καθημερινότητας: καθαριότητα, παιδεία, οικονομικά, πολιτισμός, αθλητισμός και άλλοι κρίσιμοι τομείς.

Στο νέο πλαίσιο, οι αρμοδιότητες κατανέμονται ως εξής: Κωνσταντίνα Βακαλοπούλου αναλαμβάνει την Αντιδημαρχία Μουσικής Παιδείας, ενώ η Άννα Γάκη τομέα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Κοινωνικού Διαλόγου. Παρατίθενται επίσης ονόματα και καθήκοντα που αγγίζουν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου.

Διαχείριση καθαριότητας και ανακύκλωσης: Κωνσταντίνος Γουργούλης

Κοινωνική προστασία και ισότητα: Πέτρος Διακογιάννης

Αθλητισμός και ενεργός τρόπος ζωής: Δημήτρης Καράντζαλος

Η κατανομή των αρμοδιοτήτων δείχνει προτεραιότητα σε τομείς που αφορούν άμεσα ποιότητα ζωής και παρεχόμενες υπηρεσίες. Ειδικότερα, η τοποθέτηση υπευθύνων σε Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας αντανακλά ανάγκες για συνεχή διαχείριση κοινόχρηστων χώρων και ελέγχου της μικρο-παραβατικότητας.

Όνομα Αρμοδιότητα Κωνσταντίνα Βακαλοπούλου Αντιδήμαρχος Μουσικής Παιδείας Άννα Γάκη Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Κοινωνικού Διαλόγου Κωνσταντίνος Γουργούλης Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Πέτρος Διακογιάννης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & Ισότητας Δημήτρης Καράντζαλος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Ενεργού Τρόπου Ζωής Βασίλειος Νάνης Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας & Ψηφιακής Καινοτομίας Θεανώ (Τάνια) Νικολούλια Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών Παναγιώτης Ξενάκης Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού Χρυσούλα Ξύγγη Αντιδήμαρχος Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λαμπρινή (Λιάνα) Σιούλα Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ευθύμιος (Μάκης) Τάρλας Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Παναγιώτης Τσόκας Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Ζωοφιλίας

Οι τοποθετήσεις αυτές θα έχουν άμεση εφαρμογή στα έργα και στις πρωτοβουλίες που τρέχουν ή προγραμματίζονται το προσεχές διάστημα. Για παράδειγμα, η συντονισμένη δράση στον τομέα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης είναι κρίσιμη εν όψει θερινών μηνών και αυξημένης πίεσης σε δημόσιους χώρους. Επίσης, ο συντονισμός σε θέματα προσχολικής αγωγής και ψηφιακής καινοτομίας αφορά άμεσα γονείς και σχολικές κοινότητες.

Οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής μπορούν να περιμένουν επαφές και ενημερώσεις από τις αρμόδιες αντιδημαρχίες για τα επόμενα βήματα υλοποίησης σχεδίων και παρεμβάσεων. Η δημοτική διοίκηση οφείλει να διασφαλίσει σαφή χρονοδιαγράμματα και προσβάσιμη επικοινωνία για τις υπηρεσίες που επηρεάζουν την καθημερινότητα.