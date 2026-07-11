Αλλαγές στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο Κιλκίς: νέα πρόσωπα μετά την αποχώρηση Φραγγίδη

Η μη υποψηφιότητα του ιστορικού στελέχους Γ. Φραγγίδη αναδιαμορφώνει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο ν. Κιλκίς. Το κόμμα προωθεί νέα πρόσωπα, με σαφή στόχο την ανασυγκρότηση της τοπικής του παρουσία.

Καθοριστική αποχώρηση και προσπάθεια ανασύνθεσης

Η απόφαση του πρώην βουλευτή Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Φραγγίδη, να μην είναι υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές αποτελεί σημείο καμπής για το κόμμα στην τοπική σκηνή. Η απουσία του από το ψηφοδέλτιο αναγνωρίζεται εσωκομματικά ως σημαντική πρόκληση και οδηγεί σε προσπάθειες ενίσχυσης της λίστας με νέα πρόσωπα.

Στο διαμορφούμενο ψηφοδέλτιο, ως σταθερή παραμένει η παρουσία του σημερινού βουλευτή και Τομεάρχη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανου Παραστατίδη. Η ανάγκη για ανανέωση και ταυτόχρονα για διατήρηση εκλογικών δυνάμεων είναι εμφανής στην κίνηση που γίνεται από το κόμμα στο νομό.

Νέες υποψηφιότητες και τοπικές ισορροπίες

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει τοπικό ρεπορτάζ, δύο πρόσωπα έχουν ήδη κλειδώσει για το ψηφοδέλτιο: η δικηγόρος Νίκη Αριαντζή, με καταγωγή από την Τούμπα Παιονίας, και ο περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Σταμάτης Παπουλίδης, στενός συνεργάτης του Γ. Φραγγίδη. Η κα Αριαντζή αναδείχθηκε πρώτη στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές για συνέδρους και έχει ενεργή παρουσία σε τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ ο κ. Παπουλίδης κινείται ήδη δραστήρια προετοιμάζοντας την υποψηφιότητά του.

«αλλάζει τα πάντα για το ΠΑΣΟΚ στο ν. Κιλκίς.»

Η τοπική επιρροή του πρώην βουλευτή και η σχέση του με τμήματα του κομματικού ακροατηρίου έχουν οδηγήσει σε προσδοκίες ότι η παρουσία νέων υποψηφίων πρέπει να καλύψει το κενό και να διατηρήσει την εκλογική βάση του κόμματος στην περιοχή.

Η αποχώρηση Φραγγίδη υποχρεώνει σε αναδιάταξη του ψηφοδελτίου.

Η Νίκη Αριαντζή φέρνει τοπική αναγνωρισιμότητα από την Παιονία.

Ο Σταμάτης Παπουλίδης ενισχύει τη σύνδεση με την περιφερειακή πολιτική σφαίρα.

Όνομα Ρόλος / Προέλευση Νίκη Αριαντζή Δικηγόρος, καταγωγή από την Τούμπα Παιονίας Σταμάτης Παπουλίδης Περιφερειακός σύμβουλος Κ. Μακεδονίας, συνεργάτης Γ. Φραγγίδη

Προσπάθειες έγιναν για την προσέλκυση και άλλων προσώπων στο ψηφοδέλτιο, όπως κρούση στον πρώην δήμαρχο Γαλλικού, Στέφανο Μάλγαρη, η οποία όμως δεν απέδωσε θετική ανταπόκριση. Παράλληλα, υπάρχει ενδιαφέρον να βρεθεί υποψήφιος από την περιοχή του Πολυκάστρου, δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του νομού, ώστε να εξασφαλιστεί γεωγραφική αντιπροσώπευση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ψηφοδελτίου, ενώ για τους ψηφοφόρους στο Κιλκίς η σύνθεση της λίστας θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τοπική αντιπαράθεση εν όψει εκλογών.