Ανατροπή τουριστικής λέμβου κοντά στην Αμπελίτσι — χωρίς τραυματισμούς οι επιβάτες

Τουριστική λέμβος με τέσσερις επιβαίνοντες ανατράπηκε το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Αμπελίτσι στη Σιθωνία. Η παρέμβαση της Λιμενικής Αρχής Νέου Μαρμαρά απέτρεψε τραυματισμούς και ρύπανση.

Σύντομη ενημέρωση

Τουριστική λέμβος με τέσσερις επιβάτες ανετράπη σήμερα μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Αμπελίτσι, στην πλευρά της Σιθωνίας της Χαλκιδικής. Η Λιμενική Αρχή Νέου Μαρμαρά ενημερώθηκε για το συμβάν και έσπευσε άμεσα στο σημείο.

Οι επιβαίνοντες, τρία άτομα ελληνικής υπηκοότητας και ένας υπήκοος Αλβανίας, βρέθηκαν στη θάλασσα σε αβαθή νερά κοντά στην ακτή και περισυνελέγησαν από ταχύπλοο σκάφος χωρίς να έχουν τραυματιστεί.

Επιχειρησιακή ανταπόκριση και επακόλουθα

Στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν τη λέμβο σε κατάσταση ημιβύθισης. Το σκάφος ρυμουλκήθηκε από προσωπικό της εταιρείας εκμίσθωσης και μεταφέρθηκε σε ασφαλή θέση. Το Γ' Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά, που διενεργεί την προανάκριση, απαγόρευσε τον απόπλου της λέμβου μέχρι να παρουσιαστεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των παρευρισκόμενων δυνάμεων του Λιμενικού.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Το γεγονός υπενθυμίζει την ανάγκη προσεκτικής επιλογής και ελέγχου των σκαφών εκδρομών, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση. Η άμεση επίβλεψη από το Λιμενικό απέτρεψε τραυματισμούς, ωστόσο οι επιβάτες και οι επιχειρηματίες του κλάδου καλό είναι να γνωρίζουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και τις υποχρεώσεις ασφαλείας.

Αριθμός επιβατών: 4 (3 ημεδαποί, 1 υπήκοος Αλβανίας)

4 (3 ημεδαποί, 1 υπήκοος Αλβανίας) Τοποθεσία: Νησίδα Αμπελίτσι, Σιθωνία

Νησίδα Αμπελίτσι, Σιθωνία Αρχές που επενέβησαν: Λιμενική Αρχή Νέου Μαρμαρά / Γ' Λιμενικό Τμήμα

Στοιχείο Περιγραφή Κατάσταση επιβαινόντων Ανέπαφοι, χωρίς τραυματισμούς Λέμβος Ημιβυθισμένη, ρυμουλκήθηκε από την επιχείρηση εκμίσθωσης Προανάκριση Διενεργείται από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά

Η προανάκριση του Λιμενικού θα καταγράψει τα αίτια της ανατροπής, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Για τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής, το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση της σημασίας της τήρησης κανόνων ασφαλείας στη θάλασσα, ειδικά κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου με αυξημένη τουριστική δραστηριότητα.

Παρακολούθουμε την εξέλιξη της προανάκρισης και θα ενημερώσουμε για νέα στοιχεία που πιθανώς να κατατεθούν από τις αρμόδιες αρχές.