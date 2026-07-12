Ανεβαίνουν οι τιμές κατοικιών στη Βόρεια Ελλάδα — Η Χαλκιδική μπροστά στην πώληση και τα ενοίκια

Τα τελευταία πέντε χρόνια καταγράφεται σταθερή άνοδος στην αγορά κατοικίας της Βόρειας Ελλάδας, με τη Χαλκιδική να εμφανίζει τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης και σημαντική αύξηση στα ενοίκια, αναδεικνύοντας τον συνδυασμό τουριστικής ζήτησης και επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Σταθερή άνοδος με επίκεντρο Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη

Η αγορά κατοικίας στη Βόρεια Ελλάδα διανύει μια περίοδο συνεχούς ανόδου που διαρκεί πέντε χρόνια. Στο σύνολο της τάσης ξεχωρίζουν η Χαλκιδική και η Θεσσαλονίκη, όπου οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης και οι τιμές μίσθωσης κινούνται σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η Χαλκιδική καταγράφει μέση τιμή πώλησης 2.716 €/τ.μ. και μέση τιμή ενοικίασης 12,3 €/τ.μ., ενώ η Θεσσαλονίκη φτάνει τα 2.300 €/τ.μ. στην πώληση και 9,4 €/τ.μ. στα ενοίκια το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η τάση αυτή συνοδεύεται από αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για αστικά και παραθεριστικά ακίνητα.

Πενταετής άνοδος για τη Θεσσαλονίκη: +61% στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης (2022-2026).

Αύξηση ενοικίων: στη Θεσσαλονίκη από 7 σε 9,4 €/τ.μ. (+34,3%).

Διαφοροποίηση ανά περιφερειακές ενότητες και πόλεις — με περιοχές να ξεπερνούν τα 2.000 €/τ.μ. και άλλες να παραμένουν κάτω από τα 1.000 €/τ.μ.

Περιοχή ΜΖΤ πώλησης (€/τ.μ.) ΜΖΤ ενοικίασης (€/τ.μ.) Χαλκιδική 2.716 12,3 Δήμος Θεσσαλονίκης 2.667 10,4 Θεσσαλονίκη (μέσος όρος) 2.300 9,4 Καβάλα 2.194 —

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι πόλεις όπως η Καβάλα αναδύονται ταχύτερα —με πενταετή αύξηση 68,1%— ενώ άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας καταγράφουν χαμηλότερες τιμές ή ακόμη και πτώση (π.χ. Καστοριά με 793 €/τ.μ. και μείωση -8,2% στην πενταετία).

Τι σημαίνουν αυτά για τη Χαλκιδική και τους κατοίκους

Για τη Χαλκιδική, η άνοδος των τιμών αντανακλά τον συνδυασμό τουρισμού και επενδυτικής ζήτησης για παραθεριστικά ακίνητα. Οι επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία είναι πολλαπλές:

Αυξημένη αξία ακινήτων για τους ιδιοκτήτες, με δυνατότητα αποκόμισης κερδών σε περίπτωση πώλησης.

Πιέσεις στα βραχυχρόνια και μακροχρόνια μισθώματα, που μπορεί να επηρεάσουν τη διαθέσιμη κατοικία για μόνιμους κατοίκους και εργαζόμενους σε εποχικές δραστηριότητες.

Ενδεχόμενη ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας σε κατασκευές και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις ανακαινίσεις και τη διαχείριση ακινήτων.

Αν και τα στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν ομοιόμορφη αύξηση σε όλες τις περιοχές, για τη Χαλκιδική η τάση επιβεβαιώνει τη μετατροπή της σε σταθερό σημείο ενδιαφέροντος για επενδυτές και ξένους αγοραστές, γεγονός που θα καθορίσει τις τοπικές αποφάσεις σχετικές με πολεοδομία, φορολογία και βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Συμπέρασμα και προοπτικές

Η πενταετής ανοδική πορεία της αγοράς κατοικίας στη Βόρεια Ελλάδα φέρνει τη Χαλκιδική στο προσκήνιο ως περιοχή με υψηλές τιμές πώλησης και ενοικίασης. Η εξέλιξη αυτή απαιτεί προσοχή από τις τοπικές αρχές και τους επαγγελματίες του κλάδου ώστε να διασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ επενδυτικού ενδιαφέροντος και διατήρησης της προσβασιμότητας κατοικίας για τους μόνιμους κατοίκους.