Αντιδράσεις για τον σχεδιασμό μετακίνησης βάσης ΕΚΑΒ — φόβοι για υποβάθμιση της κάλυψης στη δυτική Ρόδο

Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου καταγγέλλει ότι η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορωνή στο αεροδρόμιο, χωρίς πρόσθετους πόρους, θα αποδυναμώσει την υγειονομική κάλυψη σε τμήματα του νησιού, ενώ επισημαίνει την ήδη υπάρχουσα υποστελέχωση του Νοσοκομείου Ρόδου.

Αμφισβητήσεις για τις επιλογές στη διαχείριση επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας

Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου εξέφρασε έντονη ανησυχία για τον πρόσφατο σχεδιασμό που προβλέπει τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορωνή προς το αεροδρόμιο, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια κίνηση, εάν πραγματοποιηθεί χωρίς νέα μέσα και προσωπικό, θα σημάνει μετατόπιση των υφιστάμενων ελλείψεων και όχι πραγματική ενίσχυση της υπηρεσίας.

Στην ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο υπερτονίζει πως το βασικό πρόβλημα παραμένει η υποστελέχωση του Νοσοκομείου Ρόδου και η έλλειψη επιπλέον ασθενοφόρων και διασωστών. Σημειώνεται επίσης ότι το υπάρχον προσωπικό αδυνατεί συχνά να λάβει άδειες λόγω της περιορισμένης κάλυψης, γεγονός που επηρεάζει την ποιότητα και τη συνέχεια των υπηρεσιών υγείας για κατοίκους και επισκέπτες.

«Άλλο η επιχειρησιακή ενίσχυση του ΕΚΑΒ και άλλο η μεταφορά του ίδιου ασθενοφόρου και των ίδιων διασωστών από τη μία περιοχή στην άλλη.»

Η καταγγελία περιλαμβάνει και αιχμές για τη στάση της διοίκησης της 2ης ΥΠΕ, την οποία το Εργατικό Κέντρο κατηγορεί ότι επιλέγει να επιτεθεί στον φορέα αντί να δώσει σαφείς απαντήσεις για τις προτάσεις ή τις μελέτες που, κατά τους εργαζόμενους, θα έπρεπε να έχουν τεθεί υπόψη.

Για τους κατοίκους της δυτικής Ρόδου, η πιθανή αποδυνάμωση της τοπικής κάλυψης μεταφράζεται σε μεγαλύτερους χρόνους ανταπόκρισης και μειωμένη διαθεσιμότητα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Αυτό έχει ειδική σημασία σε νησιωτικές περιοχές όπου οι αποστάσεις και οι συνθήκες μετακίνησης επιβαρύνουν την ταχεία διακομιδή.

Κύρια αιτήματα : πρόσθετο όχημα ΕΚΑΒ και νέο προσωπικό, όχι μεταφορά υφιστάμενων πόρων.

: πρόσθετο όχημα ΕΚΑΒ και νέο προσωπικό, όχι μεταφορά υφιστάμενων πόρων. Κίνδυνοι : αποδυνάμωση υγειονομικής κάλυψης στη δυτική Ρόδο, αδυναμία χορήγησης αδειών στο υπάρχον προσωπικό.

: αποδυνάμωση υγειονομικής κάλυψης στη δυτική Ρόδο, αδυναμία χορήγησης αδειών στο υπάρχον προσωπικό. Διοικητικά: έλλειψη επίσημων επιχειρησιακών μελετών ή εισηγήσεων που να τεκμηριώνουν τη μετακίνηση.

Στον τοπικό διάλογο που αναπτύσσεται, κρίσιμα ζητήματα είναι η τεκμηρίωση κάθε αλλαγής στη χωροθέτηση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και η συμμετοχή των τοπικών φορέων πριν από την εφαρμογή μέτρων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Το Εργατικό Κέντρο υπενθυμίζει ότι η αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας δεν μπορεί να γίνει σε βάρος άλλων περιοχών αλλά μόνο με πραγματική ενίσχυση πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται διευκρινίσεις από τη 2η ΥΠΕ και ενδεχόμενες προτάσεις για τρόπο κάλυψης των κενών, με στόχο να αποφευχθεί η προσωρινή μεταφορά προβλημάτων από μία περιοχή στην άλλη. Μέχρι την επίσημη τοποθέτηση της διοίκησης, φορείς και κάτοικοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ζητώντας σαφή χρονοδιάγραμμα και στοιχεία για τα μέσα που θα διατεθούν.

Ζήτημα Επίπτωση Μεταφορά βάσης ΕΚΑΒ Κίνδυνος αποδυνάμωσης τοπικής κάλυψης Υποστελέχωση Νοσοκομείου Περιορισμένες άδειες προσωπικού, μειωμένη ετοιμότητα Αίτημα Εργατικού Κέντρου Πρόσθετο όχημα και νέοι διασώστες

Για τους κατοίκους της Ρόδου, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Οι οριστικές αποφάσεις θα επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την καθημερινή λειτουργία των επαγγελματιών υγείας στο νησί.