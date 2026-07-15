Αυξάνονται σε συχνότητα και ένταση οι καύσωνες — ποιες περιοχές της Ελλάδας κινδυνεύουν περισσότερο

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η Ελλάδα, λόγω θέσης και κλίματος, αντιμετωπίζει αυξανόμενη επικινδυνότητα σε ακραίες θερμοκρασίες. Οι καύσωνες αναμένεται να γίνονται πιο συχνοί, εντονότεροι και μακρύτερης διάρκειας, με σοβαρές συνέπειες για την δημόσια υγεία, ιδιαίτερα σε ηπειρωτικές πεδινές ζώνες και κλειστές λεκάνες.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε περιοχή με αυξημένη ευπάθεια σε ακραίες θερμοκρασίες, και οι ειδικοί σημειώνουν ότι τα επεισόδια καύσωνα αναμένεται να εμφανίζονται πιο συχνά, με μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Η προειδοποίηση προέρχεται από πανεπιστημιακές πηγές και αναδεικνύεται σε δημόσιο ζήτημα υγείας καθώς οι επιπτώσεις σε ευπαθείς ομάδες και υποδομές μπορεί να είναι σημαντικές.

Τι δείχνει η επιστημονική εικόνα

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας Αθανάσιος Αργυρίου, η θέση της χώρας «ευνοεί» την εκδήλωση επικίνδυνων καυσώνων. Σε δηλώσεις του αναφέρεται ότι συνδυαστικοί μηχανισμοί —όπως μεγάλης διάρκειας πεδία υψηλών πιέσεων και ατμοσφαιρικοί εμποδισμοί— οδηγούν στη συσσώρευση θερμού αέρα κοντά στο έδαφος, ενώ παράλληλα μεταφέρονται θερμές αέριες μάζες από περιοχές της Βόρειας Αφρικής και της Ιβηρικής. Σημαντικό συμπέρασμα της επιστημονικής παρατήρησης είναι ότι η Ευρώπη θερμαίνεται γρηγορότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με επιπτώσεις που αναμένεται να γίνουν εντονότερες στη νότια Ευρώπη και στη Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα, ως χώρα της ανατολικής Μεσογείου, βρίσκεται σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά στην εμφάνιση ακραία υψηλών θερμοκρασιών.»

Ποιες περιοχές είναι πιο ευάλωτες

Στην πράξη, οι πιο ευάλωτες ζώνες είναι συνήθως πεδινές ηπειρωτικές περιοχές και κλειστές λεκάνες όπου η συσσώρευση θερμότητας είναι εντονότερη. Μεταξύ των περιοχών που επισημαίνονται ως πιο εκτεθειμένες περιλαμβάνονται:

Θεσσαλία

Κεντρική και ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Βοιωτία

Αττική

Τμήματα της Πελοποννήσου

Χαρακτηριστικό Ερμηνεία Γεωγραφική θέση Νότια Ευρώπη / Ανατολική Μεσόγειος — υψηλό θερμικό φορτίο Ατμοσφαιρικός μηχανισμός Περιοχές υψηλών πιέσεων και 'θερμικοί θόλοι' που εγκλωβίζουν θερμό αέρα Κλιματική τάση Ευρωπαϊκή θέρμανση πιο ταχεία από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Συνέπειες για τη δημόσια υγεία και ανάγκη προετοιμασίας

Οι επιπτώσεις των έντονων και παρατεταμένων καυσώνων στην υγεία είναι πολλαπλές: επιδείνωση χρόνιων νοσημάτων, αυξημένος κίνδυνος θερμοπληξίας και εξουθένωσης, πίεση στις υπηρεσίες υγείας και ανάγκη για μέτρα προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Το επιστημονικό πλαίσιο που παρουσιάζεται υπογραμμίζει την ανάγκη προσαρμογής τόσο των συστημάτων υγείας όσο και των τοπικών σχεδίων πρόληψης και αντιμετώπισης.

Οι ειδικοί προτείνουν να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ φορέων πρόνοιας, υγείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, να σχεδιαστούν πρωτόκολλα για ευπαθείς ομάδες και να ενισχυθούν οι υποδομές ψύξης σε κρίσιμες δομές (νοσοκομεία, δομές φροντίδας). Επισημαίνεται επίσης ότι, δεδομένης της προβλεπόμενης κλιματικής εξέλιξης, τέτοια μέτρα θα πρέπει να ενταχθούν σε μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς προσαρμογής.

Σε εθνικό επίπεδο, η αυξανόμενη επικινδυνότητα των καυσώνων καθιστά αναγκαία την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού και τον επανασχεδιασμό πολιτικών δημόσιας υγείας που να λαμβάνουν υπόψη γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και κλιματικές τάσεις.