Δήμαρχος Κηφισιάς: Προτεραιότητα σε μητροπολιτικό σχέδιο για το κυκλοφοριακό του Βόρειου Τομέα

Ο δήμαρχος Κηφισιάς επισημαίνει ότι η επανάσταση στην κίνηση απαιτεί ολιστική προσέγγιση, συνδυασμό έργων σταθερής τροχιάς, οργανωμένης στάθμευσης και οδικών επεκτάσεων όπως η Λ. Κύμης.

Κρίσιμη φάση για την κινητικότητα στον Βόρειο Τομέα

Ο προβληματισμός για την κίνηση στους δρόμους των βορείων προαστίων έγινε ξεκάθαρος στις πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά. Το ζήτημα αντιμετωπίζεται πλέον ως υπερτοπικό, με άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και υπηρεσίες, αλλά και την οικονομική λειτουργία της πόλης.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση, οι δύο κύριοι άξονες —η Λεωφόρος Κηφισίας και ο Κηφισός— αποτελούν μόνιμα σημεία συμφόρησης, που περιορίζουν την κινητικότητα χιλιάδων κατοίκων και δημιουργούν «άτυπο αποκλεισμό» για μετακινήσεις προς κέντρο, λιμάνια και παραγωγικές ζώνες.

«Το κυκλοφοριακό δεν είναι πλέον ένα τοπικό πρόβλημα ενός Δήμου ή μιας γειτονιάς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα λειτουργίας ολόκληρης της Αθήνας»,

Ο δήμαρχος τονίζει την ανάγκη για μητροπολιτικό κυκλοφοριακό σχέδιο που θα αποφύγει πρόχειρες λύσεις και τη μεταφορά προβλημάτων από δρόμο σε δρόμο. Στο πλέγμα των προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται οι εξής άξονες:

Μεγάλα έργα υποδομής που ανασχεδιάζουν τη ροή και αυξάνουν την χωρητικότητα χωρίς να υποβαθμίζουν γειτονιές.

που ανασχεδιάζουν τη ροή και αυξάνουν την χωρητικότητα χωρίς να υποβαθμίζουν γειτονιές. Μέσα σταθερής τροχιάς ως βασικός πυλώνας για μαζικές μετακινήσεις.

ως βασικός πυλώνας για μαζικές μετακινήσεις. Οργανωμένη στάθμευση και μετεπιβίβαση για τη μείωση της διέλευσης εντός κατοικημένων περιοχών.

για τη μείωση της διέλευσης εντός κατοικημένων περιοχών. Ψηφιακή διαχείριση κυκλοφορίας για βελτιστοποίηση ροών και έγκαιρη παρέμβαση.

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένο έργο, ο δήμαρχος υποχώρησε στην ιδέα ότι η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «ανάσα» για την Κηφισίας και τον Κηφισό, ρίχνοντας βάρος από σημεία που σήμερα παρουσιάζουν σχεδόν μόνιμη συμφόρηση. Παράλληλα επισημαίνεται η ανάγκη προστασίας των γειτονιών από ανεξέλεγκτη διερχόμενη κυκλοφορία.

Περιοχές που επηρεάζονται Σημειώσεις Κηφισιά Κεντρικός δήμος με καθημερινές συμφόρησης στην Κηφισίας Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Άνω Κηφισιά Κατοικημένες ζώνες με ανάγκη πρόσβασης προς πόλη Μαρούσι, Πεύκη, Μεταμόρφωση, Λυκόβρυση Σημεία σύνδεσης με παραγωγικές ζώνες και κέντρο

Για τους κατοίκους του Βόρειου Τομέα, η συζήτηση δεν αφορά μόνο τα δευτερόλεπτα καθυστέρησης αλλά την καθημερινή προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και εργασία. Ειδικότερα, οι επιπτώσεις εντοπίζονται σε:

Αύξηση χρόνου μετακίνησης ακόμα και σε μικρές διαδρομές, με άμεση επίδραση στον ελεύθερο χρόνο και την οικογενειακή ζωή.

Περιορισμένη πρόσβαση σε κέντρα υγείας και εκπαιδευτικές υποδομές όταν οι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι.

Οικονομικό κόστος για επιχειρήσεις και εργαζόμενους λόγω καθυστερήσεων.

Η τοπική αυτοδιοίκηση του Βορείου Τομέα, σύμφωνα με την τοποθέτηση, θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία με την περιφέρεια και το κράτος για την επεξεργασία και υλοποίηση ενός συνεκτικού σχεδίου. Το στοίχημα για τους επόμενους μήνες είναι η μετάβαση από δηλώσεις σε συγκεκριμένα βήματα και έργα προτεραιότητας, που θα μειώσουν τις πιέσεις χωρίς να δημιουργήσουν νέες επιβαρύνσεις σε γειτονιές.

Για τους πολίτες που κινούνται καθημερινά στον Βόρειο Τομέα, η συζήτηση περί Λ. Κύμης και μέσων σταθερής τροχιάς σηματοδοτεί πιθανές αλλαγές στη διαχείριση των μετακινήσεων. Η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε παρέμβασης θα κριθεί από τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, στοιχεία που θα απαιτήσουν συντονισμό σε επίπεδο μητροπολιτικής διακυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση της ποιότητας ζωής και η ισότιμη πρόσβαση στην πόλη παραμένουν ο κεντρικός στόχος των δηλώσεων που έγιναν στο πλαίσιο της συνέντευξης.