Δήμος Νέας Προποντίδας: πρόστιμα και αυστηροί έλεγχοι για παράνομη αφαίρεση υδρομέτρων

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει εντατικούς ελέγχους και επιβολή προστίμων μετά την εντόπιση πολυκατοικίας χωρίς υδρόμετρα — το κόστος της παράνομης υδροληψίας μετακυλίεται στους συνεπείς δημότες.

Αυστηρά μέτρα και επιπτώσεις για τους κατοίκους

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τους ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης και θα επιβάλλει πρόστιμα σε όσους εξακολουθούν να παραβιάζουν τον Κανονισμό Ύδρευσης. Το γεγονός αφορά περίπτωση όπου σε ολόκληρη πολυκατοικία, η οποία λειτουργεί ως ενοικιαζόμενα στούντιο, αφαιρέθηκαν τα υδρόμετρα των παροχών και η κατανάλωση δεν καταγραφόταν ούτε τιμολογείτο.

Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε από τον δήμαρχο Μανώλη Καρρά τονίζεται ότι η παράνομη αφαίρεση ή παραβίαση υδρομέτρων αποτελεί κλοπή δημοτικού αγαθού, αλλοιώνει τη λειτουργία του δικτύου και δημιουργεί οικονομική ζημία στον Δήμο και, κατ' επέκταση, σε όλους τους δημότες.

«Το νερό που κλέβει κάποιος, το πληρώνουμε όλοι μας»

Η διοίκηση του Δήμου επισημαίνει ότι η στοχευμένη πρακτική όχι μόνο απαλλάσσει τους παραβάτες από την καταβολή των οφειλομένων, αλλά μετακυλά το κόστος στους συνεπείς καταναλωτές, οι οποίοι εξακολουθούν να πληρώνουν κανονικά. Ο Δήμος διευκρινίζει επίσης ότι οι παραβάσεις επισύρουν διοικητικές και ποινικές συνέπειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η υπηρεσία Ύδρευσης προχωρά σε ελέγχους ανά την επικράτεια του δικτύου και, όπου διαπιστωθεί παρέμβαση, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα και διαδικασίες. Η τοπική διοίκηση παρουσιάζει αυτή την πολιτική ως μέτρο για τη διασφάλιση της ισονομίας και της δίκαιης κατανομής του κόστους μεταξύ όλων των πολιτών.

Για τους κατοίκους της Νέας Προποντίδας, η εξέλιξη σημαίνει:

αυξημένους επιτόπιους ελέγχους από την υπηρεσία ύδρευσης,

πιθανή επιβολή προστίμων σε ιδιοκτήτες ακινήτων και σε εγκαταστάτες όπου εντοπιστεί παρέμβαση,

ανάγκη συμμόρφωσης για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου και την αποφυγή επιβάρυνσης των συμπολιτών.

Η ανακοίνωση καταλήγει υπενθυμίζοντας ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και η ορθή διαχείρισή του αποτελεί ευθύνη όλων. Η πρακτική των παρανόμων επεμβάσεων δεν αποσκοπεί μόνο στην παράκαμψη κόστους, αλλά προκαλεί ευρύτερες συνέπειες στην ποιότητα και τη διάθεση της υπηρεσίας για ολόκληρη την κοινότητα.

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Οι πολίτες που έχουν απορίες ή θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την καταγραφή της κατανάλωσης μπορούν να απευθυνθούν στην υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου για πληροφορίες και διευκρινίσεις. Η δημοτική διοίκηση τονίζει ότι ο σκοπός των ενεργειών είναι η προστασία του δημόσιου αγαθού και η διασφάλιση της δίκαιης επιβάρυνσης για όλους.