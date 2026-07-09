Δημοσκόπηση στον Βόρειο Τομέα: ΝΔ πρώτη αλλά με σημαντική απώλεια — ΕΛΑΣ πάνω από 20%

Νέα έρευνα της Interview καταγράφει προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή, αλλά με χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με το 2023 και με σημαντική άνοδο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης—σημαντικές μετατοπίσεις ψηφοφόρων στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Κεντρικά ευρήματα

Νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για τον Βόρειο Τομέα Αθηνών εμφανίζει την Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα, αλλά με σαφή υποχώρηση σε σχέση με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών του 2023. Παρά το προβάδισμά της, η εικόνα δείχνει ανακατατάξεις στην αντιπολίτευση, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) να ξεπερνά το κρίσιμο όριο του 20% στην πρόθεση ψήφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εκτιμήσεις και η πρόθεση ψήφου καταγράφονται ως εξής:

Κατάσταση Ποσοστό (%) Νέα Δημοκρατία (εκτίμηση) 36,3 ΕΛΑΣ (εκτίμηση) 22,0 ΝΔ (πρόθεση ψήφου) 34,3 ΕΛΑΣ (πρόθεση ψήφου) 21,0 ΠΑΣΟΚ (πρόθεση ψήφου) 7,7 Άλλοι (συνολικά) πολλαπλά μικρότερα ποσοστά

Τι δείχνουν οι μετακινήσεις ψηφοφόρων

Η έρευνα αναδεικνύει έντονες μετατοπίσεις στο χώρο της παραδοσιακής κεντροαριστεράς και της ριζοσπαστικής αριστεράς. Στοιχεία για τις συσπειρώσεις και τις διεργασίες στα εκλογικά ακροατήρια δείχνουν ότι μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ μετακινείται προς την ΕΛΑΣ, ενώ τμήμα του ΠΑΣΟΚ δείχνει τη μεταβλητότητα της συσπείρωσής του.

Η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα, αλλά με απώλεια σε σχέση με το 2023.

Η ΕΛΑΣ καταγράφει σημαντική αύξηση και ξεπερνά το 20% στην πρόθεση ψήφου.

Το πολιτικό τοπίο της αντιπολίτευσης εμφανίζει αναδιάταξη και ρευστότητα.

Αυτές οι μετακινήσεις έχουν άμεση σημασία για την πολιτική διαμόρφωση στο επίπεδο του Βόρειου Τομέα, περιοχής με υψηλή εκλογική βαρύτητα και ποικιλία ψηφοφόρων. Η υποχώρηση της ΝΔ σε σχέση με το 45,8% που είχε λάβει το 2023 στην ίδια εκλογική περιφέρεια καταδεικνύει ότι μέρος της παράταξης χάνει έδαφος, παρά την παραμονή της στην κορυφή.

Τοπικές συνέπειες και επιπτώσεις

Για τους κατοίκους του Βόρειου Τομέα, οι αλλαγές στις προτιμήσεις σημαίνουν πιθανές αναπροσαρμογές στην πολιτική στρατηγική των κομμάτων και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα τοπικά ζητήματα. Ειδικότερα:

Τοπικά στελέχη και υποψήφιοι θα αναπροσαρμόσουν τις πρωτοβουλίες τους για να ανακτήσουν συσπείρωση.

Θέματα όπως η ασφάλεια, οι υποδομές, η συγκοινωνία και οι υπηρεσίες υγείας ενδέχεται να μπουν εντονότερα στην ημερήσια διάταξη ως ανάσχεση της φθοράς.

Η ρευστότητα στην αντιπολίτευση δημιουργεί ευκαιρίες για νέες πολιτικές συμμαχίες ή διευρύνσεις ψηφοδελτίων σε τοπικό επίπεδο.

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων, στοιχείο που διατηρεί ανοιχτό το πεδίο για αλλαγές μέχρι την τελική κάλπη. Η τοπική πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να οξυνθεί στις προσεχείς εβδομάδες, καθώς τα κόμματα θα επιδιώξουν να κεφαλαιοποιήσουν ή να αντισταθμίσουν τις τάσεις των ευρημάτων.

Η δημοσκόπηση επικεντρώνει την προσοχή στα επίπεδα συσπείρωσης και στις κατευθύνσεις μετακίνησης ψηφοφόρων, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική της επόμενης πολιτικής περιόδου στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.