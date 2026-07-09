Διψήφιο προβάδισμα της ΝΔ στον Βόρειο Τομέα· δραστικές μετακινήσεις ψηφοφόρων

Νέα έρευνα καταδεικνύει έντονη υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας και σημαντική αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ, με προφανείς τοπικές επιπτώσεις στην πολιτική εκπροσώπηση και τις συμμαχίες.

Κεντρικά ευρήματα

Ερευνα της εταιρείας Interview για τον Βόρειο Τομέα Αθηνών δείχνει ότι η παράταξη που προηγείται διατηρεί διψήφιο προβάδισμα. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η πρώτη δύναμη εμφανίζεται με ποσοστό 36,3%, ενώ η δεύτερη καταγράφεται στο 22%, διαφορά που προσεγγίζει τις 14,3 μονάδες.

Τι σημαίνουν τα ποσοστά τοπικά

Για τους δημότες του Βορείου Τομέα, τα δεδομένα υποδεικνύουν αλλαγή στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και πιθανές αναπροσαρμογές τοπικών πολιτικών συμμαχιών. Σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου τα ποσοστά κατανέμονται με τρόπο που υπογραμμίζει την κυριαρχία της πρώτης παράταξης και την αξιοσημείωτη υποχώρηση του παραδοσιακού δεύτερου πόλου.

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος: 36,3% (πρώτος), 22% (δεύτερος).

(πρώτος), (δεύτερος). Τρίτη θέση: Κεντροαριστερή δύναμη με ποσοστό 8,2% .

. Υπάρχουν πολλαπλές μικρότερες δυνάμεις με μονοψήφια ποσοστά που ενδέχεται να παίξουν ρόλο σε συμμαχίες.

Πίνακας κατανομής (εκτίμηση)

Κόμμα / Παράταξη Ποσοστό (%) Πρώτη παράταξη 36,3 Δεύτερη παράταξη 22,0 Τρίτη (κεντροαριστερά) 8,2 Άλλες δυνάμεις (συνολικά) υπόλοιπα μονοψήφια

Μετακινήσεις ψηφοφόρων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων. Στον χώρο που μέχρι πρότινος ήταν ισχυρός ένας συγκεκριμένος μεγάλος κομματικός σχηματισμός, καταγράφεται εκτεταμένη εκροή προς την παράταξη που έρχεται δεύτερη στην έρευνα. Επιπλέον, τμήμα αυτού του ακροατηρίου φαίνεται να στρέφεται προς μικρότερες ή νεοσυσταθείσες πολιτικές ενότητες. Οι μετατοπίσεις αυτές αλλάζουν την εικόνα της κομματικής συσπείρωσης και μπορεί να έχουν άμεση επίδραση σε τοπικά ψηφοδέλτια και λίστες.

Συγκεκριμένα, η έρευνα αναδεικνύει:

ισχυρή αποσυσπείρωση στον παραδοσιακό β' πόλο, με μεγάλα ποσοστά εκροής προς την δεύτερη δύναμη,

επίδραση στο χώρο της κεντροαριστεράς, όπου η συσπείρωση εμφανίζεται μειωμένη και μέρους των ψηφοφόρων μετακινούμενου σε άλλες επιλογές.

Συμπεράσματα και τοπικές επιπτώσεις

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ο Βόρειος Τομέας Αθηνών παραμένει κρίσιμος για την εθνική πολιτική ισορροπία. Η διαφοροποίηση στις προτιμήσεις των πολιτών ενδέχεται να επηρεάσει την κατανομή εδρών και τις τοπικές εκπροσωπήσεις στο επόμενο κοινοβουλευτικό κύκλο. Οι τοπικοί παράγοντες και οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν την εκλογική τους στρατηγική, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα που αφορούν καθημερινά προβλήματα των δημοτών, ώστε να περιοριστούν οι διαρροές ψηφοφόρων.

Για τους κατοίκους του Βορείου Τομέα, τα αποτελέσματα της έρευνας σημαίνουν ότι οι πολιτικές εξελίξεις που εμφανίζονται σε εθνικό επίπεδο θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην περιοχή, κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση σε πόρους και την εκπροσώπηση στο κέντρο λήψης αποφάσεων.