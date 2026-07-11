Δύο θανατηφόρα περιστατικά στη Χαλκιδική την ίδια μέρα: τζετ σκι στη Σιθωνία και πνιγμός στην Ποτίδαια

Σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στη Χαλκιδική την ίδια ημέρα έχασαν τη ζωή τους ένας 36χρονος χειριστής τζετ σκι στη Σιθωνία και ένας 79χρονος λουόμενος στην Ποτίδαια. Οι λιμενικές αρχές ερευνούν τα αίτια.

Δύο θάνατοι σε μία ημέρα στα νερά της Χαλκιδικής

Σε τραγικό συμβάν εξελίχθηκαν δύο ξεχωριστά περιστατικά που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα στην Χαλκιδική. Στη Σιθωνία, ένας 36χρονος χειριστής τζετ σκι, αλλοδαπής υπηκοότητας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην παραλία της Ποτίδαιας, στον Δήμο Νέας Προποντίδας, ένας 79χρονος λουόμενος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες του ναυαγοσώστη και του ΕΚΑΒ κατέληξε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών.

Σύμφωνα με τις αναφορές των λιμενικών αρχών, το περιστατικό με το τζετ σκι έγινε αντιληπτό από άλλον χειριστή στη θάλασσα, ο οποίος έσπευσε πρώτος για βοήθεια. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Για το περιστατικό της Ποτίδαιας, ο ναυαγοσώστης επιχείρησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) πριν την μεταφορά του ηλικιωμένου με ασθενοφόρο.

Και στις δύο περιπτώσεις τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες προανάκρισης. Το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την έρευνα για τον πνιγμό στην Ποτίδαια και έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Η έρευνα για την τραγωδία στη Σιθωνία διενεργείται επίσης από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Ταυτόχρονα, τα περιστατικά επαναφέρουν στον δημόσιο διάλογο ζητήματα ασφάλειας σε θαλάσσιες δραστηριότητες και την ανάγκη επαγρύπνησης από τους λουόμενους και τους χρήστες μηχανοκίνητων σκαφών αναψυχής:

Σωστή χρήση εξοπλισμού και προστατευτικών για χειριστές τζετ σκι.

και προστατευτικών για χειριστές τζετ σκι. Τήρηση αποστάσεων μεταξύ σκαφών και λουόμενων.

μεταξύ σκαφών και λουόμενων. Επαγγελματική παρουσία ναυαγοσωστών σε πολυσύχναστες παραλίες.

σε πολυσύχναστες παραλίες. Άμεση κλήση του ΕΚΑΒ και συνεργασία με τις λιμενικές αρχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Περιστατικό Τοποθεσία Ηλικία Αποτέλεσμα Ατύχημα με τζετ σκι Σιθωνία 36 θάνατος, διακομίσθηκε στο Κ.Υ. Αγ. Νικολάου Πνιγμός λουόμενου Ποτίδαια, Ν. Προποντίδα 79 θάνατος, διακομίσθηκε στο Κ.Υ. Ν. Μουδανιών

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Χαλκιδικής, η σύμπτωση δύο θανατηφόρων περιστατικών σε μία ημέρα σηματοδοτεί την ανάγκη για αυξημένη προσοχή στις παραλίες και αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Οι αρχές καλούν σε ψύχραιμη αντιμετώπιση και συνεργασία με τις υπηρεσίες, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η νομική και πραγματογνωμοσύνη ώστε να διασαφηνιστούν τα ακριβή αίτια των δύο τραγωδιών.

Η τοπική κοινωνία θρηνεί δύο ανθρώπινες απώλειες μέσα σε λίγες ώρες· οι υπηρεσίες θα ανακοινώσουν περαιτέρω στοιχεία όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις.