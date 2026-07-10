Έκρηξη «παραξενοδοχίας» στη Χαλκιδική: υποδομές και έσοδα υπό πίεση

Η αύξηση των κλινών από βραχυχρόνιες μισθώσεις στη Χαλκιδική —με σημαντική παρουσία επενδυτών από τα Βαλκάνια— δημιουργεί ισχυρές πιέσεις σε υποδομές, φορολογικά έσοδα και την αγορά εργασίας.

Πίεση στις υποδομές και απώλειες εσόδων

Στη Χαλκιδική καταγράφεται σημαντική αύξηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικιών, φαινόμενο που οι τοπικοί φορείς χαρακτηρίζουν ως παραξενοδοχία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων του νομού, η περιφερειακή δυναμικότητα σε επίσημα καταλύματα ήταν περίπου 90.000 κρεβάτια, αλλά τα τελευταία χρόνια προστέθηκε σχεδόν διπλάσιο πλήθος κλινών μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Η αύξηση αυτή δεν είναι αμιγώς θετική για την περιοχή: δημιουργεί πολλαπλές πιέσεις στις τοπικές υποδομές, αλλοιώνει την τουριστική προσφορά και φέρνει απώλειες στα δημόσια έσοδα λόγω της «μαύρης» εκμίσθωσης. Επιπλέον, καταγράφονται φαινόμενα τεμαχισμού ακινήτων που αγοράζονται με χαμηλό κόστος και μετατρέπονται σε πολλαπλές, παράνομες μονάδες ενοικίασης.

Προέλευση και πρακτικές

Οι καταγραφές και οι τοπικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι σημαντικό τμήμα της ζήτησης και της προσφοράς προέρχεται από Βαλκάνιους επενδυτές και επισκέπτες, με αναφορές ότι αγοράζονται φτηνά ακίνητα τα οποία στη συνέχεια χωρίζονται και εκμισθώνονται «στα κρυφά» σε ομοεθνείς.

«Τα επίσημα κρεβάτια του νομού ήταν περίπου 90.000, αλλά έχουν πλέον διπλασιαστεί από βραχυχρόνιες μισθώσεις», όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων.

Αυτή η πρακτική δημιουργεί προβλήματα στη ρύθμιση της αγοράς, στην ασφάλεια των επισκεπτών, στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και πυρασφάλειας και στην ισορροπία ανάμεσα σε επαγγελματικά καταλύματα και ιδιωτικές μισθώσεις.

Προτάσεις και αρμοδιότητες

Ο ίδιος φορέας προτείνει την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων και μέτρων περιορισμού, όπως η οριοθέτηση χρήσεων γης ανά δήμο και ακόμα και το πάγωμα έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) σε επιβαρυμένες ζώνες. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, τα οποία μπορούν να θέσουν σαφείς χρήσεις γης και να προστατεύσουν τον χαρακτήρα των παραθεριστικών περιοχών.

Οικονομική επίπτωση: απώλεια φορολογικών εσόδων και μείωση των εσόδων του επισήμου ξενοδοχειακού τομέα.

απώλεια φορολογικών εσόδων και μείωση των εσόδων του επισήμου ξενοδοχειακού τομέα. Πιέσεις υποδομών: φόρτος σε δίκτυα, υπηρεσίες καθαριότητας, ύδρευσης και ασφάλειας.

φόρτος σε δίκτυα, υπηρεσίες καθαριότητας, ύδρευσης και ασφάλειας. Κοινωνικές επιπτώσεις: αύξηση ενοικίων, αλλοίωση τοπικών αγορών και πιέσεις στους δήμους.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συντονισμό πολλών φορέων: ελεγκτικές υπηρεσίες, δήμοι, πολεοδομίες και επαγγελματικές ενώσεις. Χωρίς σαφείς κανόνες και εφαρμογή τους, το περιθώριο για αυξημένη παράνομη δραστηριότητα παραμένει μεγάλο.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους της Νέας Προποντίδας και της Κασσάνδρας, όπου το φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα ορατό, η κίνηση αυτή συνεπάγεται αυξημένη τουριστική επιβάρυνση σε σύντομες περιόδους, αλλοιώσεις στην ποιότητα ζωής και δυσκολίες στην πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση. Οι δήμοι έχουν πλέον στη διάθεσή τους εργαλεία μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ωστόσο χρειάζεται πολιτική βούληση και πόροι για την εφαρμογή και την αστυνόμευση των αποφάσεων.

Δείκτης Αναφορά Επίσημα κρεβάτια ~90.000 Πρόσθετα κρεβάτια από βραχυχρόνιες Σχεδόν διπλάσιοι αριθμοί (εκτίμηση φορέων)

Η τοπική οικονομία ουσιαστικά κερδίζει σε απασχόληση από τη ζήτηση, αλλά χάνει σε βιωσιμότητα και φορολογική διαφάνεια όταν η προσφορά γίνεται «μαύρα». Η ισορροπία ανάμεσα σε ελέγχους, ανάπτυξη και προστασία του τοπικού χαρακτήρα θα κρίνει το μέλλον του τουριστικού προϊόντος της Χαλκιδικής.