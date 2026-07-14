Έκθεση μαθητικών έργων «Μνησιπήμων Πόνος» στη Λεμεσό: αρχεία, μνήμη και εικαστική αγωγή

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης παρουσιάζει στην Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού την έκθεση με επιλογή μαθητικών έργων από το Αρχείο του Κλάδου Τέχνης, που αναδεικνύει την εικαστική καταγραφή των γεγονότων του 1974 και τη διαχρονική πορεία της εικαστικής εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης φέρνει στη Λεμεσό την έκθεση μαθητικών έργων με τίτλο «Μνησιπήμων Πόνος», υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου. Τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και η παρουσίαση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, προσβάσιμη στο κοινό Δευτέρα έως Παρασκευή.

Τι περιλαμβάνει η έκθεση

Η επιλογή προέρχεται από το Αρχείο του Κλάδου Τέχνης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, που συγκεντρώνει έργα μαθητών από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Μέσα από σχέδια, ζωγραφικά έργα, χαρακτικά και ψηφιδωτά, τα έργα καταγράφουν συναισθήματα και εμπειρίες όπως ο πόνος της προσφυγιάς, ο ξεριζωμός και η αγωνία για τους αγνοούμενους, αλλά και την ελπίδα για επιστροφή και επανένωση.

Παιδαγωγική και πολιτιστική διάσταση

Η έκθεση λειτουργεί ταυτόχρονα ως τεκμήριο της ιστορικής μνήμης και ως παράδειγμα του ρόλου της Εικαστικής Αγωγής στην καλλιέργεια της πολιτιστικής ταυτότητας των νέων. Τα έργα αποτυπώνουν πώς μέσα από τη δημιουργία οι μαθητές κατέγραψαν και επεξεργάστηκαν κρίσιμα ιστορικά γεγονότα, προσφέροντας πολύτιμες μαρτυρίες για τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου.

Στόχος : ανάδειξη του Αρχείου και διάδοση της μαθητικής δημιουργίας.

: ανάδειξη του Αρχείου και διάδοση της μαθητικής δημιουργίας. Χρόνος : 17/7/2026–30/9/2026, ώρες λειτουργίας Δευτέρα–Παρασκευή 08:00–14:30.

: 17/7/2026–30/9/2026, ώρες λειτουργίας Δευτέρα–Παρασκευή 08:00–14:30. Είσοδος: ελεύθερη για το κοινό.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού Διάρκεια 17 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2026 Ώρες Δευτέρα–Παρασκευή 08:00–14:30 Είσοδος Ελεύθερη

Μετά την παρουσίαση στη Λευκωσία, η έκθεση μεταφέρεται στη Λεμεσό ως μέρος της προσπάθειας να γίνει το Αρχείο προσιτό σε ευρύτερο κοινό. Η Διεύθυνση ανακοινώνει στόχο για σταδιακή περιφερειακή προβολή, ώστε περισσότεροι πολίτες, και ειδικά νέοι, να έρθουν σε επαφή με αυτό το κομμάτι της μαθητικής και συλλογικής μνήμης.

Τι πρέπει να γνωρίζουν γονείς και μαθητές

Η έκθεση απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς που επιθυμούν να μελετήσουν την ιστορική διάσταση της εικαστικής δημιουργίας και την εκπαιδευτική της αξία. Για σχολικές επισκέψεις και οργανωμένες ξεναγήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη για πληροφορίες σχετικά με ομαδικά προγράμματα και ωράρια πέραν των ανακοινωθέντων.

Η παρουσίαση αυτή υπενθυμίζει ότι η τέχνη στην εκπαίδευση λειτουργεί ως μέσο καταγραφής και επεξεργασίας του παρελθόντος, προσφέροντας ταυτόχρονα εργαλεία καλλιτεχνικής έκφρασης και ιστορικής συνείδησης στις επόμενες γενιές.