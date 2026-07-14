Lidl Ελλάς-CTY Greece: 13 χρόνια υποτροφιών και μετρήσιμη κοινωνική απόδοση για τα χαρισματικά παιδιά

Η συνεργασία της Lidl Ελλάς με το CTY Greece συμπληρώνει 13 έτη, με 564 υποτροφίες και δείκτη κοινωνικής απόδοσης που αποδίδει €3,7 για κάθε €1 επένδυσης — στοιχεία που επηρεάζουν την πρόσβαση σε θερινή εκπαίδευση για μαθητές με υψηλές ικανότητες.

Στο 13ο έτος της κοινής δράσης της με το Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά (CTY Greece) του Ανατόλια, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευσή της στην υποστήριξη μαθητών με υψηλές ακαδημαϊκές δυνατότητες. Η συνεργασία, σε ισχύ από το 2014, έχει ήδη χρηματοδοτήσει 564 υποτροφίες, δίνοντας πρόσβαση σε πρωτοποριακά θερινά προγράμματα σε παιδιά από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Τι σημαίνει στην πράξη για οικογένειες και μαθητές

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές που έχουν περάσει τις απαραίτητες εισαγωγικές εξετάσεις και προέρχονται συχνά από οικογένειες με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Η στήριξη παρέχει την ευκαιρία συμμετοχής σε εξειδικευμένα μαθήματα, τα οποία δεν είναι ευρέως διαθέσιμα στην περιφερειακή εκπαίδευση.

Προσιτή πρόσβαση σε εξειδικευμένα θερινά προγράμματα.

σε εξειδικευμένα θερινά προγράμματα. Ενίσχυση ταλέντου μέσα από προγράμματα STEM και καινοτομίας.

μέσα από προγράμματα STEM και καινοτομίας. Κοινωνικό όφελος που υπολογίστηκε με ανεξάρτητη μελέτη SROI.

Η αξία της επένδυσης τεκμηριώνεται από μελέτη SROI που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της ΕΥ Ελλάδος για την περίοδο 2014–2020. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η συνολικά εκτιμώμενη κοινωνική αξία που δημιουργήθηκε ανέρχεται σε περίπου 2,0 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, για κάθε 1 € που επενδύθηκε από τη Lidl Ελλάς, επιστράφηκε στην κοινωνία αξία ύψους 3,7 €.

Προγράμματα και καινοτομία

Η συνεργασία δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση υποτροφιών. Η εταιρεία συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία εξειδικευμένων μαθημάτων, όπως το αρχικό πρόγραμμα διατροφής που ξεκίνησε το 2019 και μετεξελίχθηκε σε νέες μορφές έως το 2024, με τον τίτλο «Food Power».

Έτος έναρξης Υποτροφίες (συνολικά) Εκτιμώμενη κοινωνική αξία (2014–2020) 2014 564 2,0 εκατ. €

Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο με πρακτικές δεξιότητες, ενισχύοντας την επιστημονική σκέψη και την κοινωνική ισότητα στην πρόσβαση στη γνώση.

Για γονείς και εκπαιδευτικούς, τα στοιχεία δείχνουν ότι η δημόσια-ιδιωτική συνεργασία μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη δυνατότητα μαθητών από μη προνομιούχες οικογένειες να συμμετέχουν σε εξειδικευμένη εκπαίδευση. Η μετρήσιμη επιστροφή κοινωνικού οφέλους παρέχει επίσης επιχειρήματα για την επέκταση παρόμοιων πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο.

Η συνέχεια της συνεργασίας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό νέων μαθημάτων και την πιθανή αύξηση του αριθμού των υποτροφιών, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους και την ανταπόκριση των μαθητών. Για τους ενδιαφερόμενους γονείς, αξίζει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του CTY Greece και της Lidl Ελλάς για λεπτομέρειες σχετικά με κριτήρια και προθεσμίες υποβολής αίτησης.