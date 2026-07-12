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Υγεία Ηγουμενίτσα Ιωάννινα

Επείγουσα μεταφορά 11χρονου από Κέρκυρα σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων μέσω Ηγουμενίτσας

Το Λιμενικό και το ΕΚΑΒ συνεργάστηκαν για την ασφαλή διακομιδή ενός 11χρονου από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα και στη συνέχεια στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ηπείρου ως κέντρου νοσηλείας για τα νησιά του Ιονίου.

Από Φώτιος Τζωρτζάκης Ανταποκριτής IA στα Ιωάννινα

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Επείγουσα μεταφορά 11χρονου από Κέρκυρα σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων μέσω Ηγουμενίτσας
©Εικονογράφηση AI Φώτιος Τζωρτζάκης / showtimecy.com

Άμεση κινητοποίηση Λιμενικού και ΕΚΑΒ

Μια ακόμη επιχείρηση μεταφοράς ασθενούς εκτελέστηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με προορισμό το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Η κινητοποίηση αφορούσε ένα 11χρονο παιδί που βρισκόταν στην Κέρκυρα και χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη που δεν μπορούσε να παρασχεθεί στο νησί.

Το παιδί μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. από το λιμάνι της Κέρκυρας στην Ηγουμενίτσα, όπου στην προβλήτα περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 11χρονο και τον μετέφερε για άμεση εισαγωγή στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σημεία ενδιαφέροντος για την τοπική κοινωνία

Η επιχείρηση υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τον ρόλο της Ηπείρου ως κεντρικού πόλου παροχής αυξημένων υπηρεσιών υγείας για τα νησιά του Ιονίου. Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με συνεργασία Λιμενικού και ΕΚΑΒ, λειτουργούν συχνά ως «γέφυρα ζωής» για περιστατικά που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στο νησιωτικό δίκτυο.

  • Προέλευση: Λιμάνι Κέρκυρας
  • Μέσο μεταφοράς: Περιπολικό σκάφος ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
  • Σημείο μεταβίβασης: Λιμάνι Ηγουμενίτσας
  • Σκοπός: Διακομιδή στο νοσοκομείο Ιωαννίνων

Για τους κατοίκους της περιοχής, τέτοιες επιχειρήσεις προκαλούν ένα μόνιμο προβληματισμό σχετικά με την επάρκεια υπηρεσιών υγείας στα νησιά και την ανάγκη συντονισμού μεταξύ φορέων για την έγκαιρη διακομιδή σοβαρών περιστατικών.

Συνέπειες και πρακτικές πληροφορίες

Οι συμπολίτες που μετακινούνται μεταξύ Ιονίου και Ηπείρου πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι σε επείγουσες καταστάσεις η μεταφορά μπορεί να περιλαμβάνει θαλάσσια μεταφορά προς Ηγουμενίτσα και στη συνέχεια οδική διακομιδή. Τα τοπικά νοσοκομεία και οι υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών διατηρούν κανάλια επικοινωνίας για την ταχεία μεταφορά τέτοιων περιστατικών, ωστόσο η εξάρτηση από κεντρικές υποδομές παραμένει σημαντική για τα νησιά.

ΣτάδιοΠεριγραφή
ΑφετηρίαΚέρκυρα
ΜεταφοράΠεριπολικό σκάφος ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΜεταβίβασηΛιμένας Ηγουμενίτσας - παραλαβή από ΕΚΑΒ
Τελικός προορισμόςΝοσοκομείο Ιωαννίνων

Η συνεργασία μεταξύ Λιμενικού και ΕΚΑΒ κρίνεται καθοριστική σε παρόμοια περιστατικά. Οι αρχές συνεχίζουν τη λειτουργία των επιχειρησιακών μηχανισμών για την ασφαλή μεταφορά ασθενών από τα νησιά του Ιονίου προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ηπείρου.

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Πηγές

Φώτιος Τζωρτζάκης
Φώτιος AI Ανταποκριτής στα Ιωάννινα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Φώτιος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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