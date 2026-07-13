Επίσκεψη Παπασταύρου με στάση στην Πυλαία: ζητήματα ύδατος και ρόλος της ΕΥΑΘ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισκέπτεται σήμερα τη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο τη διαχείριση νερού, τις χρηματοδοτήσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την αναδιάρθρωση του ρόλου της ΕΥΑΘ σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Στα προγραμματισμένα σημεία περιλαμβάνεται και η Πυλαία.

Συνάντηση εργασίας και τοπικές επισκέψεις με σταθμό την Πυλαία

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος έχει προγραμματίσει σειρά επαφών με στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων ύδατος που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των ελέγχων και των συζητήσεων θα βρεθούν η αντιμετώπιση της λειψυδρίας, το επικείμενο νομοσχέδιο για τα Ύδατα και ο ανασχεδιασμός του ρόλου της ΕΥΑΘ σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Η ατζέντα της ημέρας περιλαμβάνει συνάντηση στο Διοικητήριο με τον υφυπουργό Εσωτερικών Κώστα Γκιουλέκα και στη συνέχεια περιοδεία στους δήμους Πυλαίας-Χορτιάτη και Ωραιοκάστρου. Στις επισκέψεις θα συνομιλήσει με τοπικούς δημάρχους και στελέχη της ΕΥΑΘ για να εξεταστούν συγκεκριμένα τοπικά ζητήματα και δυνατότητες λύσεων.

Η επικέντρωση σε έργα και χρηματοδοτήσεις προσανατολίζεται στην άμεση βελτίωση της διαθεσιμότητας νερού και στην διαχείριση κρίσεων λειψυδρίας, ενώ παράλληλα θα συζητηθούν ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα Ύδατα. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να τεθούν τεχνικά και διοικητικά ζητήματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών και τη συνεργασία δήμων με την ΕΥΑΘ.

Θέμα : χρηματοδοτήσεις για τη λειψυδρία και έργα υποδομής

: χρηματοδοτήσεις για τη λειψυδρία και έργα υποδομής Θέμα : το νέο νομοσχέδιο για τα Ύδατα

: το νέο νομοσχέδιο για τα Ύδατα Θέμα: ο ρόλος της ΕΥΑΘ σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

"έργα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας"

Για την Πυλαία ειδικότερα, οι τοπικοί φορείς αναμένουν ενημέρωση για χρονικά ορόσημα και πηγές χρηματοδότησης έργων που αφορούν δίκτυα και παροχές, καθώς και για τυχόν αλλαγές που συνεπάγεται ο νέος ρόλος της ΕΥΑΘ στη διαχείριση υδάτινων πόρων.

Η παρουσία του υπουργού στην περιοχή κρίνεται σημαντική από τοπικής πλευράς, καθώς συνδέεται άμεσα με ζητήματα που έχουν καθημερινό αντίκτυπο στους κατοίκους: ποιότητα και επάρκεια νερού, έργα συντήρησης δικτύων, καθώς και πιθανές αλλαγές στη διοικητική συνεργασία μεταξύ δημοτικών αρχών και εταιρείας ύδρευσης.

Επίσκεψη Σημείο Κύριο θέμα Συνάντηση Διοικητήριο Συνεργασία με Υφυπουργό Εσωτερικών Περιοδεία Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Τοπικά ζητήματα ύδρευσης Περιοδεία Δήμος Ωραιοκάστρου Συντονισμός με ΕΥΑΘ

Από την πλευρά της τοπικής διοίκησης αναμένονται συγκεκριμένες προτάσεις για τεχνικές παρεμβάσεις και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής. Η συνεργασία μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης, ΕΥΑΘ και δήμων θα κρίνει, σε μεγάλο βαθμό, την ταχύτητα υλοποίησης των έργων που συζητούνται.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός θεωρείται από πηγές της πολιτικής σφαίρας αποτελεσματικός στην προώθηση λύσεων, συνεπώς στις δηλώσεις και τις συσκέψεις της ημέρας αναμένoνται συγκεκριμένες δεσμεύσεις ή κατευθύνσεις που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων της Πυλαίας.