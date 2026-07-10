Έσβησε η φωτιά στα Πάμφιλα — άμεση επέμβαση Πυροσβεστικής και δημοτικών υδροφόρων

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτική έκταση μεταξύ Παμφίλων και Σκάλας Παμφίλων. Επί τόπου επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις· δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

Γρήγορη κινητοποίηση και κατάσβεση χωρίς απώλειες υποδομών

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 περίπου στις 16:15 σε αγροτική έκταση στην περιοχή των Παμφίλων της Λέσβου. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε, χωρίς προς το παρόν να αναφερθούν απειλές για κατοικίες ή ζημιές σε υποδομές.

Στο συμβάν ανταποκρίθηκαν άμεσα στελεχωμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μέσα του Δήμου Μυτιλήνης. Σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση είχε η συνέργεια επίγειων και εναέριων μέσων, που επέτρεψε τον άμεσο περιορισμό του μετώπου πριν αυτό εξαπλωθεί.

Δυνάμεις και μέσα που επιχείρησαν

Μέσο / Δύναμη Αριθμός Πυροσβέστες 21 Ομάδα πεζοπόρου (12η ΕΜΟΔΕ) 1 Οχήματα πυροσβεστικά 4 Αεροσκάφη 1 Ελικόπτερο 1 Υδροφόρες Δήμου Μυτιλήνης Συνδρομή στο σημείο

Επιπλέον, αναφέρεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου μεταβαίνει στην περιοχή για την έρευνα των αιτίων της πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι κάποιες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν νωρίτερα στο μέτωπο της Αγιάσου μετακινήθηκαν προς τα Πάμφιλα για να ενισχύσουν την επιχείρηση.

Τοπικός συντονισμός και επίβλεψη

Στο σημείο βρέθηκαν ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Νίκος Καρασάββας, οι οποίοι παρακολούθησαν την εξέλιξη της επιχείρησης και τον συντονισμό των μέσων. Η παρουσία της δημοτικής αρχής επισφραγίζει την προσπάθεια για άμεση ανταπόκριση και προστασία των κατοίκων.

Σημασία για τους κατοίκους και μέτρα πρόληψης

Η ταχεία κατάσβεση αποτρέπει πιθανή επέκταση προς οικιστικές ζώνες και υποδομές, ωστόσο το περιστατικό υπενθυμίζει την επικινδυνότητα της περιόδου και την ανάγκη εγρήγορσης. Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ισχύουν τα ακόλουθα πρακτικά μέτρα:

Να ακολουθούνται οδηγίες των Αρχών και να παρακολουθούνται επίσημα κανάλια ενημέρωσης.

Σε περίπτωση εμφάνισης καπνού ή φλόγας σε κοντινή απόσταση, να ειδοποιείται αμέσως η Πυροσβεστική (199) και να διατηρείται ασφαλής απόσταση.

Οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, όπως καθαρισμός ζωνών γύρω από κτίσματα και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών.

Η ταυτόχρονη διαχείριση δύο περιστατικών σε διαφορετικά μέτωπα της Λέσβου την ίδια ημέρα ανέδειξε την ανάγκη για επιχειρησιακή ευελιξία και επαρκή ενίσχυση των δυνάμεων πολιτικής προστασίας στο νησί.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις για πλήρη κατάσβεση και πρόληψη αναζωπυρώσεων.