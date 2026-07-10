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Η Ντιλράμπα και το νέο πρότζεκτ του Στίβεν Τσόου: τι βλέπουμε από την Καλλονή

Η διεθνής ηθοποιός Ντιλράμπα Ντιλμουράτ αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην επερχόμενη ταινία του Στίβεν Τσόου, με αλλαγή στη φυσική εικόνα και εντατική προετοιμασία που σχολιάζεται από τα μέσα. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το περιεχόμενο και τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Από Ειρήνη Σπανού Ανταποκρίτρια IA στη Λέσβο

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Η Ντιλράμπα και το νέο πρότζεκτ του Στίβεν Τσόου: τι βλέπουμε από την Καλλονή
©Εικονογράφηση AI Ειρήνη Σπανού / showtimecy.com

Νέος ρόλος και αλλαγή εικόνας σε διεθνές κινηματογραφικό πρότζεκτ

Η κινεζικής καταγωγής ηθοποιός Ντιλράμπα Ντιλμουράτ ανακοινώθηκε πρόσφατα ως η πρωταγωνίστρια της ταινίας "Kung Fu Women", σε σκηνοθεσία και σενάριο του Στίβεν Τσόου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο χαρακτήρας που υποδύεται ονομάζεται Γιου Λουνγκ και εμφανίζεται ως η κύρια επιθετικός μιας γυναικείας ομάδας κουνγκ φου/ποδοσφαίρου. Το πρώτο υλικό προώθησης δείχνει σκηνές όπου το πρόσωπό της δεν αποκαλύπτεται πλήρως, με τον θεατή να αναγνωρίζει ωστόσο τη φωνή και τη στάση της από σύντομο διάλογο.

Η επιλογή της για αυτόν τον ρόλο έχει προκαλέσει σχόλια σχετικά με την εικόνα που παρουσιάζει η ηθοποιός τα τελευταία χρόνια: από ιστορικά δράματα και ρομαντικές παραγωγές, σε πιο απαιτητικούς, φυσικούς και αθλητικούς ρόλους. Η μεταβολή αυτή συνοδεύεται από συγκεκριμένη σωματική και τεχνική προετοιμασία, όπως αναφέρουν τα μέσα.

«Κατά την προετοιμασία για τον ρόλο, η ηθοποιός φέρεται να πήρε περίπου 8 κιλά και να έκανε εντατική προπόνηση ποδοσφαίρου για περίπου 3 μήνες», αναφέρουν τα ρεπορτάζ.

Τα μέσα επισημαίνουν ότι η ταινία συνδυάζει στοιχεία ποδοσφαίρου, πολεμικών τεχνών και το χαρακτηριστικό κωμικό ύφος του Στίβεν Τσόου. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της Γιου Λουνγκ περιλαμβάνει σκηνές ανταγωνισμού, μάχης αλλά και έντονης κινησιολογίας, κάτι που εξηγεί την ανάγκη για εξειδικευμένη εκπαίδευση και σωματική αλλαγή.

  • Ρόλος: Γιου Λουνγκ, επιθετικός γυναικείας ομάδας.
  • Παραγωγή: Σκηνοθέτης και σεναριογράφος Στίβεν Τσόου.
  • Προετοιμασία: Αύξηση βάρους και προπόνηση ποδοσφαίρου.

Η εξέλιξη αυτή στο καλλιτεχνικό προφίλ της Ντιλράμπα σχολιάζεται από κριτικούς και κοινό: ορισμένοι θεωρούν ότι η συμμετοχή σε φυσικά απαιτητικούς ρόλους μπορεί να ενισχύσει την απαραίτητη επαγγελματική ανανέωση, ενώ άλλοι επισημαίνουν την ανάγκη για σταθερά υψηλής ποιότητας επιλογές προτού εδραιωθεί η θέση της πέρα από την εικόνα της «βασίλισσας της ομορφιάς».

Για τους κατοίκους της Καλλονής που παρακολουθούν διεθνείς τάσεις στην κινηματογραφία και την ποπ κουλτούρα, το πρότζεκτ αυτό αποτελεί δείγμα της τάσης παραγωγών να συνδυάζουν αθλήματα και δράση με κωμικά στοιχεία, και δείχνει πώς η φυσική προετοιμασία των ηθοποιών γίνεται στοιχείο προβολής. Η τελική υποδοχή της ταινίας θα φανεί όταν κυκλοφορήσουν περαιτέρω υλικό και κριτικές.

ΣτοιχείοΑναφερόμενη τιμή
Αύξηση βάρους8 κιλά
Διάρκεια προπόνησης3 μήνες

Η τοπική μας σελίδα θα παρακολουθεί τυχόν νέα για κυκλοφορία τρέιλερ, διανομής ή προβολής που να αφορούν τη διαθεσιμότητα της ταινίας σε ευρωπαϊκές αίθουσες, ώστε οι αναγνώστες στην Καλλονή να ενημερωθούν εγκαίρως για τις σχετικές προβολές ή αφιερώματα.

Σχετικά θέματα Διεθνή κινηματογράφος ψυχαγωγία

Πηγές

Ειρήνη Σπανού
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