Ηγουμενίτσα: αβέβαιο το μέλλον του πρώην Ξενία και της πανεπιστημιακής παρουσίας

Σε εκκρεμότητα ο χώρος του πρώην Ξενία στην Ηγουμενίτσα, καθώς η παραχώρηση από την ΕΤΑΔ λήγει το 2027. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενισχύει υποδομές σε Πρέβεζα και Άρτα, ενώ για την Ηγουμενίτσα τίθενται ερωτήματα για το επόμενο βήμα και τον ρόλο της στην ακαδημαϊκή χαρτογράφηση της Ηπείρου.

Σε σταυροδρόμι ο χώρος του πρώην Ξενία στην Ηγουμενίτσα

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιβεβαιώνει ότι ο χώρος του πρώην Ξενία στην Ηγουμενίτσα δεν έχει παραδοθεί ακόμη, με την παραχώρηση από την ΕΤΑΔ να ισχύει έως το 2027. Η συζήτηση για την επόμενη μέρα βρίσκεται σε εξέλιξη, την ώρα που άλλες περιφερειακές δομές του Ιδρύματος ενισχύονται. Η εικόνα αυτή δημιουργεί για την τοπική κοινωνία ένα κρίσιμο ερώτημα: ποιο είναι το ρεαλιστικό σχέδιο για να παραμείνει ζωντανή μία πανεπιστημιακή αναφορά στην πόλη;

«Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την ΕΤΑΔ για τον χώρο»

Με αυτή τη φράση, η Πρύτανης Άννα Μπατιστάτου περιέγραψε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση του ακινήτου. Παράλληλα, άφησε αιχμές για το βαθμό στήριξης που δόθηκε διαχρονικά σε μια προοπτική ακαδημαϊκής αξιοποίησης του χώρου.

Σαφή βήματα σε Πρέβεζα και Άρτα — κενό στρατηγικής στην Ηγουμενίτσα

Ενώ στην Ηγουμενίτσα το τοπίο παραμένει θολό, στην Πρέβεζα σχεδιάζεται νέα φοιτητική εστία έως 20 κλίνες, καθώς και σύγχρονα φοιτητικά εστιατόρια εκεί και στην Άρτα. Το Πανεπιστήμιο δηλώνει στόχο ενίσχυσης της παρουσίας του στις δύο αυτές πόλεις, παγώνοντας τα σενάρια μεταφοράς του εκεί Τμήματος στα Ιωάννινα. Για τους κατοίκους της Θεσπρωτίας, η σύγκριση είναι αναπόφευκτη: οι παρεμβάσεις αλλού προχωρούν, ενώ εδώ η προοπτική παραμένει μετέωρη.

Περιοχή Κατάσταση/Σχέδιο Ηγουμενίτσα (πρ. Ξενία) Παραχώρηση από ΕΤΑΔ έως 2027, σε εξέλιξη συζητήσεις Πρέβεζα Σχεδιασμός νέας εστίας έως 20 κλίνες, ενίσχυση παρουσίας Άρτα Σχεδιασμός σύγχρονων φοιτητικών εστιατορίων

Το μήνυμα της Πρυτάνεως και η τοπική ευθύνη

Η Πρύτανης εξέφρασε προβληματισμό για το κατά πόσο έγινε αντιληπτός ο ρόλος που μπορεί να έχει ένα Πανεπιστήμιο στην ανάπτυξη της πόλης:

«Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πείσουμε»

Τι σημαίνει πρακτικά για την Ηγουμενίτσα

Η αποστροφή αυτή αγγίζει καίρια ζητήματα τοπικής στρατηγικής. Η σύνδεση ακαδημαϊκών δομών με την οικονομική και κοινωνική ζωή μιας μικρής πόλης δεν είναι αυτονόητη· απαιτεί συνεκτικό σχέδιο, ευρύτερες συναινέσεις και επιμονή σε χρονοδιαγράμματα.

Η επόμενη τριετία έως το 2027 είναι κρίσιμη. Χωρίς σαφές πλάνο αξιοποίησης του πρώην Ξενία, η πόλη κινδυνεύει να χάσει ένα πιθανό σημείο αναφοράς για φοιτητές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες. Για τους επαγγελματίες της στέγασης και της εστίασης, η διαφορά ανάμεσα σε μια μόνιμη ή έστω εποχική πανεπιστημιακή παρουσία και στην απουσία της είναι απτή: κίνηση στην αγορά, ζήτηση υπηρεσιών, κύκλοι συνεργασίας με τοπικούς φορείς.

Ο χώρος παραμένει τυπικά διαθέσιμος έως το 2027 · μετά, απαιτείται σαφής απόφαση για το μέλλον του.

· μετά, απαιτείται σαφής απόφαση για το μέλλον του. Οι επενδύσεις σε Πρέβεζα και Άρτα δείχνουν ότι η φοιτητική μέριμνα αποτελεί προτεραιότητα αλλού.

και δείχνουν ότι η φοιτητική μέριμνα αποτελεί προτεραιότητα αλλού. Η τοπική συνεννόηση με την ΕΤΑΔ και το Πανεπιστήμιο θα κρίνει αν η Ηγουμενίτσα μπορεί να διατηρήσει ρόλο στον ακαδημαϊκό χάρτη.

Αναγκαίες κινήσεις και ανοιχτά ερωτήματα

Οι δηλώσεις της διοίκησης του Ιδρύματος αναδεικνύουν ότι η τύχη του ακινήτου δεν είναι μόνο διοικητικό θέμα. Απαιτείται σαφής πρόταση χρήσης, τεκμηριωμένη μελέτη βιωσιμότητας και συνεργασία φορέων. Στο επίκεντρο μπαίνει η φοιτητική μέριμνα, η οποία αλλού ενισχύεται με νέες υποδομές. Εδώ, πρέπει να αποφασιστεί αν και πώς ο χώρος του πρώην Ξενία μπορεί να υπηρετήσει σκοπούς που θα ωφελήσουν διαχρονικά την πόλη και τη νεολαία της.

Το βέβαιο είναι ότι ο χρόνος έως το 2027 δεν περισσεύει. Χωρίς συμφωνημένο οδικό χάρτη, η Ηγουμενίτσα θα δει να κλείνει ένας κύκλος χωρίς να έχει εξασφαλίσει το επόμενο βήμα. Με ξεκάθαρες επιλογές και συγκλίσεις, μπορεί να διαμορφωθεί μια λύση που θα κρατήσει ζωντανή τη σχέση της πόλης με την ανώτατη εκπαίδευση.