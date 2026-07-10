Καλαμαριά: Δημοτικό Συμβούλιο απορρίπτει τη ΣΜΠΕ για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς απέρριψε την επικαιροποιημένη ΣΜΠΕ του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, καθώς κρίσιμες παραλιακές ζώνες του δήμου παραμένουν εκτός σχεδιασμού.

Απόφαση του Δήμου και αιτήσεις ένταξης στον σχεδιασμό

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συνοδεύει την επικαιροποιημένη έκδοση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Η απόφαση βασίζεται στην εκτίμηση της δημοτικής αρχής ότι η μελέτη δεν ενσωματώνει σημαντικά τμήματα του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς.

Στην ανακοίνωση του δήμου επισημαίνεται ότι, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις, τις τεκμηριωμένες προτάσεις και τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, η επικαιροποιημένη ΣΜΠΕ αφήνει εκτός περιοχές που ο δήμος χαρακτηρίζει στρατηγικής σημασίας. Η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για «ενιαίο παραλιακό μέτωπο» όταν μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής του δήμου παραμένει εκτός του σχεδιασμού.

Ποιες περιοχές δεν εντάχθηκαν και τι προτείνει ο δήμος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στα σημεία που ο δήμος κρίνει ότι αγνοήθηκαν περιλαμβάνονται:

Σοφούλη

Καραμπουρνάκι

Πρώην στρατόπεδο Κόδρα

Μαρίνα Αρετσούς

Αλιευτικό Καταφύγιο

Σχολή Δικαστών

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Η δημοτική αρχή έχει, όπως αναφέρεται, καταθέσει προτάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ένταξη του πρώην στρατοπέδου Κόδρα ως μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου και πολιτισμού, την προστασία και ανάδειξη του Κελλάριου Όρμου και της ιστορικής Σκάλας των Προσφύγων, καθώς και τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της Μαρίνας Αρετσούς. Επιπλέον ζητείται η ενίσχυση των κοινόχρηστων και κοινωφελών λειτουργιών σε όλο το παραλιακό μέτωπο.

«Δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ‘ενιαίο παραλιακό μέτωπο’ όταν μια πόλη με ακτογραμμή 5,5 χιλιομέτρων παραμένει εκτός σημαντικού μέρους του σχεδιασμού», αναφέρει η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου.

Η δήμαρχος αναφέρθηκε ειδικά στην περιοχή Καραμπουρνάκι, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη αδόμητη παραλιακή έκταση της Θεσσαλονίκης με ιδιαίτερη περιβαλλοντική, ιστορική και πολιτιστική αξία, η οποία, κατά τον δήμο, πρέπει να προστατευθεί και να ενταχθεί στον συνολικό σχεδιασμό.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η απόρριψη της ΣΜΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί ως πολιτικό και θεσμικό μήνυμα προς τους φορείς που έχουν την ευθύνη κατάρτισης του ΕΠΣ. Για τους κατοίκους της Καλαμαριάς, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι τα ζητήματα πρόσβασης στην παραλία, δημόσιου χαρακτήρα υποδομών και προστασίας ελεύθερων χώρων παραμένουν στο επίκεντρο της τοπικής διεκδίκησης.

Η δημοτική αρχή καλεί σε περαιτέρω διαβούλευση και επιμένει στην ένταξη των συγκεκριμένων περιοχών. Η επόμενη φάση εξαρτάται από τις κινήσεις των περιφερειακών και κεντρικών υπηρεσιών που εποπτεύουν την ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Θέμα Αίτημα δήμου Πρώην στρατόπεδο Κόδρα Ένταξη ως μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και πολιτισμού Καραμπουρνάκι Προστασία της αδόμητης παραλιακής έκτασης Μαρίνα Αρετσούς Διατήρηση δημόσιου χαρακτήρα

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μεταβάλει άμεσα το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ, αλλά θέτει σαφώς τοπικούς όρους και διεκδικήσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική μορφή του ΕΠΣ εφόσον υπάρξουν νέες διαβουλεύσεις ή τροποποιήσεις.

Οι κάτοικοι της Καλαμαριάς θα παρακολουθήσουν τις επόμενες κινήσεις των αρμόδιων φορέων, καθώς και τυχόν νέες συσκέψεις και επαφές ανάμεσα στο δήμο, την Περιφέρεια και τις κεντρικές υπηρεσίες σχεδιασμού, προκειμένου να διασφαλιστούν οι δημόσιες χρήσεις και η προστασία των παραλιακών χώρων.