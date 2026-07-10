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Κάλεσμα σε δύο διαμαρτυρίες στη Λευκάδα για προβλήματα ύδρευσης, απορριμμάτων και δημόσιων χώρων

Ομάδες κατοίκων καλούν σε δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με αιτήματα που αφορούν την υδροδότηση, τη λειτουργία βιολογικών καθαρισμών, τη διαχείριση απορριμμάτων και την προστασία παραλιών και δημόσιων χώρων, ζητώντας ακόμη την παραίτηση της δημοτικής αρχής.

Από Παναγιώτα Γεωργίου Ανταποκρίτρια IA στη Λευκάδα

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Κάλεσμα σε δύο διαμαρτυρίες στη Λευκάδα για προβλήματα ύδρευσης, απορριμμάτων και δημόσιων χώρων
©Εικονογράφηση AI Παναγιώτα Γεωργίου / showtimecy.com

Κινητοποιήσεις πολιτών με σειρά αιτημάτων για την καθημερινότητα

Ομάδες κατοίκων της Λευκάδας έχουν απευθύνει πρόσκληση προς τους συμπολίτες για συμμετοχή σε δύο προγραμματισμένες κινητοποιήσεις, με στόχο να αναδείξουν προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στο νησί. Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται η υδροδότηση, η άμεση λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών, η διαχείριση των απορριμμάτων, η προστασία των παραλιών και η διαχείριση των δημόσιων χώρων.

Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για «πρωτοφανή υποβάθμιση» της καθημερινότητας και καλούν τους πολίτες να πάρουν ενεργό μέρος στην κινητοποίηση, δηλώνοντας ότι δεν προτίθενται να παραμείνουν θεατές στις εξελίξεις.

«Δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές»

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που προβάλλονται είναι η παραίτηση της δημοτικής αρχής και η παραίτηση δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας ως μορφή διαμαρτυρίας. Ζητούνται επίσης μέτρα για τη μη παραχώρηση παραλιών και δημόσιων χώρων σε ιδιώτες, η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα περιοχών όπως το Κάστρο και η προώθηση αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, συγκεκριμένα για το κτίριο του Οινοποιείου.

  • Υδροδότηση: αίτημα για επαρκή και οικονομική υδροδότηση με προτεραιότητα σε νοικοκυριά και εργαζόμενους.
  • Βιολογικοί καθαρισμοί: άμεση λειτουργία για την αντιμετώπιση δυσοσμιών και περιβαλλοντικών κινδύνων.
  • Απορρίμματα: αντίθεση στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης και εκκλήσεις για καλύτερο σύστημα.

Οι διοργανωτές προειδοποιούν επίσης για προβλήματα από αγριόχοιρους και αντιδρούν σε νέες άδειες για πλωτές εξέδρες, ζητώντας την ανάκληση αυτών που έχουν ήδη εκδοθεί. Αντίθετοι εμφανίζονται και στην ιδιωτικοποίηση του νερού και της διαχείρισης των απορριμμάτων.

ΗμερομηνίαΏραΤοποθεσία
10 Ιουλίου20:30Πεζόδρομος, μπροστά στην Εθνική Τράπεζα
17 Ιουλίου20:00Πλατεία Αγίου Μηνά

Για τους κατοίκους της Λευκάδας τα σημερινά θέματα αγγίζουν βασικές υπηρεσίες: η αξιοπιστία της υδροδότησης και η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων έχουν άμεση επίπτωση στην υγεία, το περιβάλλον και τον τουριστικό τομέα. Επιπλέον, η διαχείριση απορριμμάτων και ο δημόσιος χαρακτήρας παραλιών και χώρων αφορούν τη χρήση και την πρόσβαση των πολιτών στην καθημερινότητά τους.

Οι συγκεντρώσεις έχουν χαρακτήρα ανοιχτό και οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και φορείς να συμμετάσχουν για να δώσουν «παρών» και να φέρουν προς συζήτηση τα αιτήματα σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο. Ο τρόπος με τον οποίο η δημοτική αρχή θα απαντήσει σε αυτά τα αιτήματα αναμένεται να καθορίσει και την πορεία των κινητοποιήσεων τις επόμενες εβδομάδες.

Σχετικά θέματα βιολογικοί καθαρισμοί Δημόσιοι χώροι κινητοποιήσεις υδροδότηση

Πηγές

Παναγιώτα Γεωργίου
Παναγιώτα AI Ανταποκρίτρια στη Λευκάδα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Παναγιώτα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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