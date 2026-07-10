Καθυστερήσεις και ερωτηματικά για τα έργα αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Παλαμά

Αναστάτωση προκαλεί η «πανηγυρική» ανάρτηση του δήμου για την έναρξη έργων αγροτικής οδοποιίας που, σύμφωνα με συμβάσεις, όφειλαν να έχουν ήδη παραδοθεί. Στοιχεία για προϋπολογισμούς, συμβατικές προθεσμίες και διαδικασίες ανάθεσης εγείρουν ερωτήματα για την πορεία των εργασιών.

Καθυστέρηση παρά τις δεσμεύσεις — τι προβλέπουν οι συμβάσεις

Με έντονο τόνο ο Δήμος Παλαμά ανακοίνωσε πρόσφατα μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι «Άλλο ένα έργο τεράστιας σημασίας για τον Δήμο Παλαμά μόλις άρχισε». Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις καθώς, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται για εργασίες αποκατάστασης αγροτικών δρόμων που όφειλαν να έχουν ολοκληρωθεί βάσει των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί το περσινό φθινόπωρο.

«Άλλο ένα έργο τεράστιας σημασίας για τον Δήμο Παλαμά μόλις άρχισε»

Συγκεκριμένα, καταγράφονται τρία έργα που αφορούν τις δημοτικές ενότητες Παλαμά, Φύλλου και Σελλάνων και για τα οποία υπάρχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις με ημερομηνίες υπογραφής τον Οκτώβριο του 2025 και συμβατικές προθεσμίες που έχουν παρέλθει ή πλησιάζουν άμεσα.

Τα στοιχεία των συμβάσεων

Δημοτική Ενότητα Προϋπολογισμός (€) Έκπτωση Συμβατική προθεσμία Παλαμά 355.200 4% Υπογραφή 17/10/2025 — ολοκλήρωση έως 17/6/2026 Σελλάνων 263.199,99 6% Υπογραφή 21/10/2025 — ολοκλήρωση έως 21/4/2026 Φύλλου 293.660 — Αναφέρεται ότι ξεκίνησαν εργασίες 10 χλμ στην Ενότητα Φύλλου

Από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί προκύπτει ότι οι αναθέσεις έγιναν με τη διαδικασία της απ' ευθείας διαπραγμάτευσης «λόγω του επείγοντος χαρακτήρα», χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι δόθηκαν σχετικά χαμηλές εκπτώσεις στους αναδόχους.

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους

Η καθυστέρηση ή η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων έχει πρακτικές συνέπειες για τους αγρότες και τους κατοίκους των χωριών της περιοχής: δυσκολία πρόσβασης σε χωράφια, αυξημένο κόστος μεταφοράς προϊόντων και θέματα ασφάλειας κατά την περίοδο των βροχών. Επιπλέον, προκαλείται δημόσια ανησυχία όταν οι επίσημες ανακοινώσεις παρουσιάζουν ως «έναρξη» εργασιών έργα που, σύμφωνα με τις συμβάσεις, βρίσκονταν ήδη σε φάση εκτέλεσης ή έπρεπε να είναι ολοκληρωμένα.

Διαφάνεια στη χρηματοδότηση : απαιτούνται διευκρινίσεις για τους τρόπους ανάθεσης και τη χρονική πορεία των εργασιών.

: απαιτούνται διευκρινίσεις για τους τρόπους ανάθεσης και τη χρονική πορεία των εργασιών. Πρακτικό αποτέλεσμα : οι κάτοικοι χρειάζονται σαφές χρονοδιάγραμμα παράδοσης των οδικών τμημάτων που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή.

: οι κάτοικοι χρειάζονται σαφές χρονοδιάγραμμα παράδοσης των οδικών τμημάτων που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή. Έλεγχος συμβάσεων: αναμένονται εξηγήσεις για τις αιτίες των καθυστερήσεων και αν προβλέπονται περαιτέρω παρατάσεις ή τροποποιήσεις.

Η τοπική κοινωνία δικαιολογημένα αναζητά συγκεκριμένες απαντήσεις: γιατί επιλέχθηκε η μέθοδος της απ' ευθείας διαπραγμάτευσης, ποιοι είναι οι λόγοι για τις ελάχιστες εκπτώσεις και πώς διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια θα αποδώσουν το προσδοκόμενο όφελος για την καθημερινότητα των πολιτών.

Σημεία προς παρακολούθηση

Καθώς τα έργα αφορούν ουσιαστικές υποδομές για τον πρωτογενή τομέα, οι πολίτες και οι φορείς της περιοχής θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις επόμενες κινήσεις της δημοτικής αρχής και των αναδόχων. Σημαντικό είναι να δημοσιοποιηθούν επίσημα χρονοδιαγράμματα, αναλυτικές καταστάσεις πληρωμών και τυχόν αποφάσεις παράτασης ή τροποποίησης των συμβάσεων.

Η τοπική ενημέρωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα και να καταγράφει οποιεσδήποτε νεότερες εξελίξεις που επηρεάζουν την προσβασιμότητα και το εισόδημα των κατοίκων του Δήμου Παλαμά.